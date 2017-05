Playoffs NBA: Cavaliers arrasó en Boston y doblegan a los Celtics

Los jugadores de Cavaliers tuvieron una gran noche, triunfaron en Boston y doblegaron nuevamente a los Celtics con pizarra de 130 por 86. Los Cavaliers liquidaron el encuentro en la primera mitad y se fueron al descanso con una ventaja de 41 puntos.

El técnico de los Cavaliers, Tyronn Lue dijo “es un partido, no me importa si ganamos por 200 puntos”, añadió que; “volvemos a casa, no vamos a acomodarnos. Entendemos que este es un buen equipo. No son los primeros del Este sin motivos”.

Los Celtics jugaron el segundo tiempo sin su base Isaiah Thomas, despues que lo afectará una dolencia en la cadera.

Thomas pudo embocar un par de tiros libres y falló todos sus seis disparos de campo. El novato Jaylen Brown anotó 19 para Boston, Avery Bradley registró 13 y el dominicano Al Horford sumó 11 puntos con cinco rebotes.

Con este triunfo, Cleveland toma una ventaja de 2-0 en la final de la Conferencia del Este.

