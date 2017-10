Presidente Maduro: Aprobé recursos por el monto de Bs. 471 millones para todas las gobernaciones

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este lunes 23 de octubre que conversó con cada uno de los cuatro gobernadores de la oposición que se juramentaron el día de hoy ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y aprobó recursos para todas las gobernaciones del país.

“El día de hoy los gobernadores electos por la oposición han prestado juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente, tengo el acta firmada por Delcy y los cuatro gobernadores (…) He conversado telefónicamente con cada uno de estos gobernadores, muy pronto me voy a reunir personalmente con ellos. Les he dicho algo en lo que creo, pasemos la página, ustedes son gobernadores yo el presidente. Son gobernadores que el pueblo eligió y nos corresponde trabajar. Voy a firmar para todas las gobernaciones del país recursos extraordinarios, de la recaudación de impuestos del Seniat, por el monto de 471.903 millones de bolívares, para todos los estados y municipios del país”, dijo desde el Palacio de Miraflores.

Asimismo, Maduro nombró al exgobernador Francisco Arias Cárdenas, como presidente de la Corporación de Desarrollo del Zulia (CorpoZulia).

“Le he pedido que asuma la presidencia de Corpozulia, la Corporación de Desarrollo del Zulia, con su fuerza de trabajo, no deje al Zulia solo”, dijo.

Horas antes, los gobernadores de Acción Democrática de los estados Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta, que resultaron ganadores en las pasadas elecciones regionales se juramentaron este ante la ANC, todos a excepción del gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa, quien manifestó que: “no se somete a la juramentación a la que quieren obligar a someternos vía chantaje ante la Asamblea Nacional Constituyente”.

“La Asamblea Nacional Constituyente evaluará mañana qué decisión tomará y que se debe hacer en el Zulia. Firmeza legal y firmeza jurídica”, aseveró.

De igual forma, manifestó que luego de una semana de haberse realizado las elecciones regionales, ningún dirigente de la oposición ha introducido algún documento de impugnación sobre los resultados.

“La oposición no ha metido ni un recurso de impugnación, atención medios internacionales, ahí está el CNE, están las actas, la propia oposición ha firmado las actas de las auditorias previas y las auditorias posteriores reconociendo la transparencia del Consejo Nacional Electoral”, aseguró.

El jueves pasado, el Presidente anunció que este lunes y martes se reunirá con los 18 gobernadores oficialistas electos en los comicios regionales del 15 de octubre para elaborar un plan nacional sobre 10 puntos fundamentales para el desarrollo del país.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com