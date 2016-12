Chofer estrelló camión contra una vivienda en la Villa del Rosario y dejó tres heridos (FOTOS)

Un terrible momento vivió la familia Díaz Beltrán, cuando el chófer de un camión de trasporte de leche, marca Toyota, modelo Dyna, placas 37RSAJ, presuntamente se quedó dormido, perdió el control de la unidad e impactó contra la vivienda familiar. El hecho ocurrió el pasado domingo 25 de diciembre, en Navidad, en el sector Noriega Trigo II, de la Villa del Rosario.

Entre los lesionados se encuentra un niño de un año y tres meses, la hermana de la propietaria de la residencia y la mamá, quien tras el siniestro sufrió una subida de tensión.

Ante la situación, la familia Díaz Beltrán espera que tanto el encargado del camión como el dueño, se hagan responsables por los daños ocasionados contra la vivienda.

Según señalan los moradores de la unidad familiar, a la residencia se han dirigido cuatro personas diciendo ser dueños de la unidad, pero no ofrecen reconstruir los daños.

“Vienen personas diciendo que son dueños del camión pero no dicen que me van arreglar la pared de mi casa y todo el daño. A ellos solo les importa llevarse el camión, no les importó que mi hermana y mi sobrino estén heridos, ni que yo tampoco tenga electricidad desde el domingo. Aquí queremos al dueño del camión, que me diga cómo me va a pagar, y si no es así, entonces no se van a llevar el vehículo, porque ni mi familia, ni yo, ni la comunidad lo va a permitir”, aseveró la señora Nellys Díaz, dueña de la casa, quien alegó haber recibido amenazas.

Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad y el menor se encuentra estable.