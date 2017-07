Crimen de la embarazada: “Luis dejó a Giorgia por sus locuras”

Poco a poco comienzan a develarse asuntos de la vida de la mujer más buscada en Maracaibo: Giorgia Castillo Rueda, señalada de asesinar a la pareja embaraza de su exesposo.

Fuentes allegadas a la familia de la víctima revelaron que “los niños lloraban por Maira, porque ellos no querían estar con Giorgia, los trataba mal”.

Los hijos de Giorgia y Luis sí conocieron el apartamento en el edificio Tuy y compartieron también con Maira, quien esperaba una niña.

“A Giorgia le recibieron varias veces los niños en el edificio, pero ella nunca llegó a subir al apartamento, es falso que la trataba”, señaló una mujer allegada a la familia.

Aseguran que la causa que puso fin al matrimonio entre Luis y Giorgia no fue que Luis se enamoró de Maira Lugo, sino la “inestabilidad mental” de Giorgia.

“Ellos se separaron por las locuras de ella (Giorgia). Esa mujer le hizo algo muy feo a Luis. Como estudió medicina, lo durmió varios días y al despertarse y darse cuenta de lo que hizo, decidió dejarla”, reveló una conocida de la familia Lugo y Leal.

Se desconoce la razón por la que Giorgia habría dormido a Luis, sin embargo, detectives presumen también que lo hizo valiéndose de algunos conocimientos en medicina, carrera que estudiaba en la Universidad del Zulia, y cuyos estudios congeló.

Expresaron que es cierto que Luis y Giorgia vivieron en el exterior. “Estuvieron en Oriente Medio, pero cuando Luis conoció a Maira ya estaba absolutamente separado de Giorgia”.

Sobre Maira dijeron que era una muchacha muy tranquila e inofensiva, muy distinta a Giorgia.

“Siempre andaba con su mamá, para todos lados , y se había ganado el cariño de los hijos de Luis, lloraban por ella”, reiteró.

Familiares han solicitado al Cicpc que acelere las investigaciones y capturen lo más pronto posible a Giorgia Sikyú Castillo Rueda, que no solo mató a Maira Lugo sino a la bebé que tenía en su vientre.

Según allegados de la familia Lugo, es sospechoso el asunto de las llaves que tendría Giorgia en su poder para subir al apartamento, “creemos que manipuló a sus hijos para poder conseguirlas”, dijeron.

Algunos vecinos del edificio manifestaron que escucharon gritos de súplica de Maira para que no la golpearan. El crimen se perpetró la mañana del pasado martes 27 de junio y no se descarta que Giorgia haya cruzado la frontera hacia Colombia. Lo que no se duda tampoco es que planificó todo para matar a su rival.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com