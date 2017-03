Dictan sentencia contra los cuatro ex funcionarios del Cicpc implicados en la muerte de Karen Berendique

Alrededor de las 6 y 30 de la tarde de este lunes se conoció que cuatro de los exfuncionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron sentenciados por implicación en la muerte de la hija de 19 añosdel cónsul chileno Fernando Berendique, Karen Berendique, ocurrida hace casi 5 años.

Karen, hija del cónsul honorario de Chile en Maracaibo, falleció la madrugada del sábado 16 de marzo de 2012 tras un confuso incidente en que resultó mortalmente herida de balacuando agentes de la policía judicial dispararon al vehículo en que viajaba junto a su hermano.

El cónsul Fernando Berendique, quien vive desde hace 30 años en Venezuela, declaró a la prensa local que a su hija, “la mataron unos policías cuando iba a un reencuentro con sus amigos del colegio”.

Fueron doce los funcionarios implicados en este hecho; sin embargo, ocho quedaron en libertad tras minuciosas investigaciones. El exagente Luis Bohórquez fue condenado a 15 años y 9 meses de prisión por ser coautor en el delito de homicidio intencional en perjuicio de Karen Berendique, y lesiones menos graves en grado de complicidad correspectiva en detrimento de Darwin Medina.

Asimismo, el exfuncionario Jeferson Villalobos fue condenado a 15 años y 8 meses por ser coautor en el homicidio intencional, mientras que los exfuncionarios Fernando Urdaneta y Dinolkys Reyes fueron sentenciados a ocho años y tres meses de prisión como cómplices simples en el homicidio intencional, y lesiones menos graves en grado de complicidad correspectiva.

Adicionalmente, todos fueron condenados por uso indebido de arma de fuego.

En el juicio, los fiscales 34°, 39ª y 76° nacionales, Ramón Diamont, Adriana Valdés y Alejandro Méndez, respectivamente, presentaron las pruebas que fundamentaron la acusación contra los ahora condenados.

Las audiencias se efectuaron ante el Tribunal 21º de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, instancia que, luego de analizar los medios probatorios presentados por los fiscales, dictó las citadas penas.

En este contexto, los hombres permanecerán en la sede de la Brigada de Acciones Especiales del Cicpc, ubicada en San Agustín; y Reyes estará recluida en la División de Capturas de ese organismo, ubicada en El Rosal.

Cabe recordar que al ex subcomisario Oswaldo Mendoza; el exinspector Jedumar Alfaro; los ex subinspectores Jesús Puerta, Engenberth González, Osmel Galea, José Vega; así como el exagente Zayed Colmenares y el exdetective Julio Sierra, se les ratificó como cómplices no necesarios en los delitos de homicidio intencional y homicidio intencional en grado de frustración.

A estos les fueron dictadas medidas cautelares, consistentes en presentación periódica cada ocho días ante la referida instancia judicial del AMC.

Vía NAD/www.diariorepublica.com