Diosdado Cabello: Tres gnb heridos por pistoleros en Altamira, los mismos que asesinaron a Juan Pernalete

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció la noche de este miércoles 26 de abril que “pistoleros” hirieron a 3 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el distribuidor Altamira, en Caracas. El parlamentario aseguró que “fueron los mismos” que asesinaron al joven Juan Pablo Pernalete, quien resultó muerto durante las manifestaciones de este miércoles en la ciudad capital.

“Pistoleros al servicio de la burguesía en unas motos pasaron por el puesto de tránsito del Distribuidor Altamira hirieron a 3 guardias nacionales, a uno le dieron un pie, una pierna, a un compañera en la pelvis y a otro en el pecho, lo salvó el chaleco antibalas, ¡terroristas! ¡asesinos!”.

“Son los mismos que más temprano pasaron por la Plaza Altamira que no estaba la Guardia Nacional allí y de repente apareció un joven muerto, inmediatamente El Nacional y los laboratorios de guerra dijeron ‘muerto joven en Altamira que la Guardia Nacional le disparon una bomba lacrimógena en la car’a, no es verdad, desafortunadamente el joven falleció de un impacto que no es precisamente una bala en el pecho, yo hablé con el comisario Douglas Rico y le pregunté, la única otra forma que pudiera estar herido de bala es que tenga un disparo tan certero que hubiese entrado por el oido o por la nariz, por orificios naturales, pero el único impacto que tiene ese joven es algo en el pecho, algo redondo, yo recuerdo que en las guarimbas de 2014 en San Antonio de los Altos ellos mismos disparaban, en unos tubos metían metras, pero inmediatamente dicen que fue la Guardia Nacional cuando son los terroristas pagados por la derecha venezolana que andan por la calle”.

Los funcionarios heridos por arma de fuego son: el S1 Joan Zambrano Blanco y el S2 Cardozo Echenique, ambos efectivos fueron trasladados al Hospital Domingo Luciani para estabilizarlos y luego llevarlos al hospital Militar.

Así mismo el S2 Narvaez Medina Danny recibió un tiro en el pecho que fue contenido por su chaleco antibalas. Los dos efectivos se encuentran estables y fuera de peligro.

Cabello dijo que con estos acontecimientos se pretende vincular fallecidos a “colectivos”, y responsabilizó directamente a la oposición venezolana de generar muertos en las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, repudió este 25 de abril los hechos de violencia que han causado la muerte de 26 personas en los últimos días en el país.

En declaraciones ofrecidas este martes en el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, Ortega Díaz lamentó el fallecimiento de estos 26 venezolanos, “pues duele mucho la muerte de una persona, sea del gobierno o de la oposición”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com