“El Monstruo de Santa Rosa” confesó por qué mató a su pareja y sus tres hijos

Manuel Espinoza Roa, de 29 años, mejor conocido como el “El Monstruo de Santa Rosa”, confesó sobre el terrible homicidio de su pareja y los tres hijos de ésta. Asegura que mató a Greily Ortega, de 25 años, porque al parecer “discutía mucho”.

“Se me fue el mundo, yo no sé lo que me pasó. Estaba bebiéndome unas cervezas con Greily en una reunión y cuando llegamos a la casa ella comenzó a discutir. Peleaba mucho. Me tenía obstinado. Se me nubló la mente, si hubiese estado drogado no lo hubiese hecho”, contó.

Espinoza indicó que para no calarse las peleas de Greily, él aprovechaba para salir de la casa y consumir “perico” para no tener que lidiar con sus problemas.

Asimismo, comentó para el diario Versión Final, que también asesinó a Yusbany Hernández, de 7, Manuel Hernández, de 6 y Miguel Ortega, de 9, (hijos de la pareja) porque supuestamente lo amenazaron que iban a buscar a unos malandros “para matarlo”.

“Le di contra el piso muchas veces, los niños decían que me iban a buscar a los malandros pa’ matarme, me amenazaron y yo me molesté y también los maté. Yo no estaba consciente de lo que hacía”, apuntó.

Cabe resaltar que a Manuel Espinoza, el Juzgado 3ero de Control de Zulia, lo sentenció a 30 años de prisión.

Vía Sumarium/www.diariorepublica.com