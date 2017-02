FANB inmovilizó avioneta que incursionó al Sur del Lago de Maracaibo

Una aeronave fue inmovilizada este lunes 20 de febrero en el Sur del Lago de Maracaibo como parte de lo establecido la Ley de Control para La Defensa del Espacio Aéreo vigente desde 2013 y que consiste en la inmovilización en tierra o destrucción en aire de aeronaves consideradas “hostiles” que vuelen sin permiso en el espacio aéreo venezolano.

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (Ceofanb), informó a través de su cuenta en twitter @Ceofanb que el “CEOFANB inmoviliza aeronave incursora en cielo soberano al sur del Lago de Maracaibo a través del sistema defensivo aeroespacial”.

El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, se refirió al hecho en su cuenta ‏@vladimirpadrino: “Todo aquel o aquello que arremeta contra nuestra soberanía recibirá una respuesta firme y contundente de la FANB”.

La política de defensa del espacio aéreo fue propuesta por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2011, cuando se inició la elaboración de un proyecto de Ley para establecer el protocolo de aeronaves que violen el espacio aéreo venezolano sin autorización y con fines hostiles. La ley se aprobó en 2012, pero no se había puesto en marcha , pues no existía la normativa que la regulara. En octubre de 2013 el presidente Nicolás Maduro aprobó el reglamento.

El 3 de octubre de 2013, el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante una visita a la Comandancia General de La Guardia Nacional Bolivariana, expresó: “Cualquier nave que entre de forma ilegal a Venezuela, va a ser convidada a aterrizar en paz, si no será derribada. De esta manera deja claro que la ejecución de La Ley de Control Para La Defensa del Espacio Aéreo está vigente.”

La Fanb inicia intercepta la aeronave mediante aviones caza. Al ejecutar la interceptación se debe suponer, inicialmente, que el blanco interceptado presenta algún desperfecto que le impide cumplir con las normas de circulación aérea.

Se debe iniciar la persuasión, que consiste en maniobras de vuelo que obliguen al intruso a aterrizar. Estando en tierra hay otro procedimiento: la inmovilización que es su destrucción y la de su cargamento.

Cuando el blanco se ha vuelto hostil, ha ignorado la interceptación y la persuasión, la Fanb tiene un marco jurídico que le permite derribar el vuelo, y defender el espacio aéreo.

Una ‘narcoavioneta’ aterrizó de emergencia el lunes 30 de enero cerca de Casigua y fue hallada la madrugada del miércoles 1 de febrero, en la hacienda La Violeta, cerca de la población de El Cruce, en el municipio Jesús María Semprum.

Una pista clandestina localizada en la finca era el destino de la aeronave, una Cessna Turbo Centurión, blanca, siglas YV2118. Volaba desde Guatemala. Recorrió 2.027 kilómetros.

@Ceofanb

CEOFANB inmoviliza aeronave incursora en cielo soberano al sur del Lago de Maracaibo a través del sistema defensivo aeroespacial. #Zuliapic.twitter.com/v2jDWPe9Kw — CEOFANB (@ceofanb) 20 de febrero de 2017

Vía Panorama/www.diariorepublica.com