Grecia Colmenares: Tres años y tres meses ni viva, ni muerta

Otro triste mes para la familia de la joven zuliana Grecia Colmenares, quien este jueves cumple tres años y tres meses desaparecida, desde que fuese vista por última vez el 7 de junio de 2014 en su casa en la urbanización Gallo Verde, en Maracaibo.

Aura Castillo, madre de Grecia, aún espera respuesta de la Fiscalía 75, que permanece en

“silencio” ante el caso, como el resto de los organismos de seguridad de la región.

Sin embargo, recordó que el Grupo Antiextorsión y Secuestro (Gaes) fue el designado por el Ministerio Público para ejecutar la investigación.

Después de varios meses de labores de experticia e interrogatorios, el Gaes entregó todos los documentos a la Fiscalía, que sigue inerte, comentó Castillo.

Su madre envió, una vez más, envió un mensaje a Grecia, quien el 12 de septiembre cumplirá 21 años. Además, este miércoles le efectuarán un culto de oración en la iglesia a la que solía asistir.

Este es la carta enviada:

Querida hijita linda, ya son 27 meses que he luchado tu ausencia y aun me parece que fue ayer que te vi por última vez. Esa última vez que te pude abrazar, besar y tenerte entre mis brazos… Solo tú y yo sabemos qué se siente este dolor al estar separadas, pero como siempre digo: es Dios, nuestro Señor, quien nos da la fortaleza, esas ganas de vivir y de luchar, para que volvamos a estar juntas, mi reinita.

Esta vez no solo se cumple un mes más de tu ausencia, sino también tu cumpleaños, donde será otro año más que no habrá quien sople las velas, mi reina, pero aun así sé que será un año más de vida para ti, porque sé que sigues con vida, porque mi corazón de madre así me lo dicta. Este año, como siempre, te haré esa torta que tanto te gusta, con bastantes fresas, y seré yo quien pida ese deseo, que es volver a estar unidas. Dios te bendiga y te cubra con sus ángeles y arcángeles, y la gloria de Dios llegue a donde estés. Te amo con todo mi corazón y mi vida… DTB, hijita, mi reina.

La historia de Grecia se convirtió, al menos ante los medios de comunicación, en un verdadero rompecabezas que no ha logrado armarse. Muchas hipótesis han surgido desde su desaparición, pero ninguna ha servido para encontrarla.

