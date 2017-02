Juan Manaure ante el asesinato de su hijo: Gracias a toda esa gente que estuvo apoyándome

Juan Manaure no tiene palabras para describir el dolor que le desgarra el alma. Durante los últimos 54 días no durmió bien. Rogó por tener a su hijo de regreso luego que fuera secuestrado el pasado 23 de diciembre.

Dereck, un jovencito de 15 años lleno de vida, de sueños, fue separado de su familia en la víspera de Navidad, la más triste que haya vivido Juan Manaure, conocido por su trayectoria en el baloncesto y más recientemente por su incursión en la música urbana.

¡Dios mio porqué? Se preguntó una y otra vez en noches de insomnio. Su desahogo fue su cuenta en twitter @manaure_33, en la que suma más de 67 mil seguidores.

A través de ese canal escribió. Pidió por la vida de su Dereck. Agradeció el respaldo de las autoridades que se sumaron a la búsqueda. Sus peticiones no fueron escuchadas por los delincuentes que le arrebataron la vida al adolescente.

Su cuerpo fue encontrado este martes 14 de febrero. Cuando muchos celebraban el Día de San Valentín el luto tocó a la familia Manaure.

Versiones preliminares indican que había sido asesinado desde el 1 de enero. El asesinato conmueve a Venezuela.

Las autoridades policiales aún no se han pronunciado. Según versión policial, citada por el periodista de Sucesos caraqueño Darvinson Rojas, los restos de Derek Manaure fueron hallados enterrados en Chuspita, cerca de Caucagua, estado Miranda.

En un mensaje compartido este miércoles 15 de febrero en su cuenta en twitter ‏@manaure_3, el deportista expresó su agradecimiento por los mensajes de solidaridad expresados al conocerse el asesinato de su hijo.

“Gracias a toda esa gente bella que estuvo en todo momento apoyándome y pidiéndole a Dios por mi hijo,no tengo palabras para tanto dolor”, escribió.

Los mensajes de condolencias no han cesado en redes sociales. La violencia apagó otra vida en Venezuela.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com