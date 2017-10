Le aplastaron la cabeza de una pedrada en Altos de Jaliscos

A las 7:00 de la mañana de este domingo, vecinos del barrio Altos de Jalisco de Maracaibo, alertaron a la policía sobre un cadáver que encontraron en la avenida 4C con calle 19F. Se trataba de Humberto José Paz Nava, de 32 años, a quien lo asesinaron aplastándole la cabeza con una enorme piedra.

Según vecinos del sector, el hombre era drogadicto y alcohólico y se le veía en reiteradas oportunidades merodeando en las calles. Un primo del asesinado, dijo que ya se lo había advertido. “Se lo dije que no anduviera por ahí en la calle buscando problemas, pero no me hizo caso”, comentó.

A un lado del cuerpo estaba la piedra con la que asesinaron a Humberto, estaba manchada de sangre y había rastros de cabello de la víctima. Funcionarios de la Policía del Zulia custodiaron la escena del crimen a la espera de la llegada de los agentes de homicidios del Cicpc.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com