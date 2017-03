Vecinos de Las Rancherías reciben el CLAP incompleto

Habitantes de Amparo, en el sector Las Rancherías, por la calle Las Palmeras, recibieron por primera vez el CLAP, lo que no esperó Vanesa Andara y otras 10 familias era que su caja viniera abierta y faltándole uno o dos artículos.

Cuenta Andara que le tomó por sorpresa conseguirse con su paquete abierto, al que le faltaban dos productos, “me quitaron un kilo de harina y uno de leche”, detalló la mujer mientras terminaba de sacar los alimentos que le habían llegado.

Dijo que hizo el reclamó a la persona encargada de entregar las cajas en el sector y la misma le respondió “no es mi problema, así como llegan las entrego”.

Agnie Contreras, otra de los tantos residentes que hay en el sector, comentó que a ella la dejaron sin el kilo de azúcar, sin un paquete de harina que trae la caja y sin uno de arroz.

Asegura que no a todos los habitantes de Las Rancherías les pasó. “A mí y a otros 10 vecinos nos llegó la caja abierta y faltando productos. Otros sí recibieron su paquete sellado”, recalcó.

Considera que es una falta de respeto por parte de la coordinadora de la UBCH que cobre completo el costo de la caja y no entregue la totalidad de los productos que les corresponde.

Excluidos

Francisco Suárez denuncia que su familia no gozó del beneficio, al igual que otros vecinos, “que no se nos incluya es inaceptable y más cuando pagamos por la caja. Es injusto y no dan ninguna respuesta”, sentenció.

