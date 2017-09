Reportan caída de WhatsApp en varios países

En varios países, usuarios de las redes sociales reportan la mañana de este jueves, 21 de septiembre, una interrupción en el servicio de mensajería instantánea de WhatsApp.

En particular, los problemas detectados están vinculados con la imposibilidad de enviar o recibir mensajes (61%) y de conectarse al servicio (38%), según datos del portal Downdetector.com.

No obstante, hay quienes restaron importancia al fallo de la aplicación. “No me importa si deja de funcionar WhatsApp, pero me moriría si deja de funcionar Twitter”, comenta un tuitero.

Hasta los momentos no se han presentado dichas fallas en territorio venezolano.

