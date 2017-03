Cuba y Japón avanzan a la segunda ronda del CMB

Cuba avanzó a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol, por cuarto torneo consecutivo, todo gracias a un sólo turno al bate.

El jardinero veterano Alfredo Despaigne conectó un grand slam en el quinto inning para proveerle a Cuba todas las carreras necesarias en la victoria por 4-3 sobre Australia.

Los australianos han jugado en las cuatro ediciones del Clásico Mundial pero nunca han logrado avanzar a la segunda fase, y en esta ocasión creían que tenían la oportunidad.

Australia pudo impresionar, pero ahora se irán a casa. Cuba y Japón fueron los dos equipos que salieron con vida del Grupo B. La segunda ronda, la cual también se jugará en el Tokyo Dome, comenzará con el enfrentamiento entre Cuba e Israel a las 10 p.m. ET del sábado, seguido por el duelo entre Japón y Holanda a las 5 a.m. ET del domingo.

Despaigne se encuentra jugando su tercer Clásico Mundial, y ha visto como la selección cubana se ha debilitado debido a que los jugadores se han ido a firmar contratos con organizaciones de Grandes Ligas. Ahora el jardinero veterano es la estrella del equipo, aportando momentos como el de este viernes.

Cuba cedió una carrera en cuatro innings, y los corredores cubanos no habían podido avanzar más allá de la primera almohadilla contra el diestro de los Tigres, Warwick Saupold. El manager de Australia, Jon Deeble, sacó a Saupold luego de que efectuara 50 lanzamientos y acudió a Lachlan Wells, el prospecto de los Mellizos, quien impresionó en el juego inaugural de Australia contra Japón.

Vía Listin Diario/www.diariorepublica.com