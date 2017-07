Muguruza y Venus Williams avanzaron a semifinales de Wimbledon

La tenista española Garbiñe Muguruza y la estadounidense Venus Williams se clasificaron este martes a semifinales de Wimbledon.

Muguruza ganó a la rusa Svetlana Kuznetsova por 6-3 y 6-4 y por segunda vez en su carrera se clasificó a las semifinales del torneo sobre césped que se realiza en Londres.

Por su parte, la norteamericana Venus Williams, número 11 mundial, y cinco veces ganadora en Wimbledon, la última hace 9 años, ganó 6-3 y 7-5 a la letona Jelena Ostapenko, última ganadora de Roland Garros, y disputará la semifinal ante la ganadora del partido entre la británica Johanna Konta y la rumana Simona Halep.

Muguruza se medirá en semifinales a la ganadora del partido entre la eslovaca Magdalena Rybarikova y la estadounidense Coco Vandeweghe, dos jugadoras inferiores en el ránking mundial.

Kuznetsova, de 32 años, séptima cabeza de serie, y ex campeona de Roland Garros y el US Open, no opuso suficiente resistencia a la tenista de 23 años.

Ganadora de Roland Garros en 2016, la española perdió la final de 2015 de Wimbledon ante la estadounidense Serena Williams, cuya ausencia por embarazo abre las puertas a una ganadora inédita en Londres.

Gracias a un juego agresivo, poco natural en una jugadora formada en tierra batida y acostumbrada a los intercambios largos desde el fondo de la pista, Muguruza no ha dado opciones a sus rivales y se planta en semifinales habiendo perdido solo un set, ante la número uno mundial, la alemana Angelique Kerber.

“Tenía muy claro lo que tenía que hacer” ante Kuznetsova, “nos hemos enfrentado muchas veces y me alegro de que funcionara”, dijo Muguruza al terminar el encuentro.

“Me parece que ha pasado mucho tiempo, aunque fue hace poco, creo que soy una jugadora totalmente diferente, he aprendido muchas cosas. Sé jugar con más tranquilidad, especialmente en estos partidos duros, así que sí, he cambiado mucho”, aseveró la hispana cuando le preguntaron si era diferente a 2015.

“Las jugadoras que están aquí es porque se lo merecen y están jugando muy bien”, aseguró, sin querer expresar sus preferencias de cara a las semifinales.

El resto de cuartos de final femeninos se disputarán entre la británica Johanna Konta y la rumana Simona Halep, y entre Rybarikova y Coco Vandeweghe.