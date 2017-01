Real Madrid y Barcelona acaparan el 11 del año de FIFA

Una vez más los clubes españoles Real Madrid y Barcelona acapararon el 11 ideal de la FIFA. El ente rector del fútbol mundial desveló la alineación FIFA FIFPro del año 2016 durante la gala de los premios “The Best”, que se realizan este lunes en Zúrich, Suiza.

Únicamente el portero alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) y el defensa brasileño Dani Alves (Juventus) pertenecen a otros equipos de Europa.

El club blanco tiene a cinco representantes, mientras que el culé aparece representado por cuatro jugadores. Ningún jugador del Barça asistió a la gala.

Este es el 11 del 2016 FIFA FIFPro:

Neuer; Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Iniesta, Kroos; Messi, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo.

#TheBest Here is your FIFA FIFPro @World11 🙌https://t.co/LO8lWBKxpn pic.twitter.com/OPFDHNNWVe

— FIFA.com (@FIFAcom) 9 de enero de 2017