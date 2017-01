San Petersburgo presenta su logo para la Eurocopa 2020

San Petersburgo, ciudad organizadora de la Eurocopa 2020, desveló este jueves su logo en una ceremonia en la que el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin aseguró que no tiene ninguna duda en materia de seguridad.

El logo de San Petersburgo, una de las 13 ciudades del continente europeo que recibirán partidos de la Eurocopa 2020, representa el célebre Puente del Palacio junto con el trofeo de la competición, adornado por varios aficionados de diferentes colores.

“Estoy seguro que San Petersburgo tendrá una gran organización”, declaró Ceferin, presidente de la UEFA desde septiembre en sustitución de Michel Platini, según reseña AFP.

“Estoy seguro de que será amistoso y no habrá problemas de seguridad”, añadió el presidente de la Federación Rusa de Fútbol (RFU) y viceprimer ministro encargado de Deportes Vitali Moutko, añadiendo que la ciudad aprovechará la experiencia del país al organizar la Copa Confederaciones 2017 y la Copa del Mundo 2018.

El estadio de San Petersburgo, dotado de 67.800 localidades y cuya construcción finalizó en diciembre de 2016, recibirá tres partidos de la fase de grupos y uno de cuartos de final.

Las semifinales y la final de la Eurocopa 2020, organizada por primera vez en ciudades de 13 países europeos, se jugarán en Londres.

The #EURO2020 host logo for St. Petersburg has just been unveiled 😀🇷🇺

It features the city’s iconic Palace Bridge. pic.twitter.com/KrMJA397V5

— UEFA (@UEFA) 19 de enero de 2017