Consecomercio: no habrá pan si el Gobierno toma las panaderías

La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Cipriana Ramos, afirmó este lunes que si las panaderías son tomadas por el Gobierno “no va a haber pan”, tras el anuncio del Ejecutivo que el 90% de la harina de trigo debe destinarse a la producción de popular producto.

Durante una entrevista televisiva, Ramos señaló que lo mismo ha ocurrido con otro producto como el café, por lo que advirtió que los más afectados serán los venezolanos ante la ausencia de la harina de maíz y el arroz.

“La consecuencia es la que hemos venido viendo, cuando se atacan las consecuencias y no las causas (…) no vamos a tener pan, no vamos a tener café ¿dónde están las Areperas Venezuela?”, expresó, reseñada por Globovisión.

Por su parte, criticó a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), al reiterar que el problema del desabastecimiento en el país no es por la distribución sino por la producción.

En este sentido, exhortó al Gobierno a que venda las divisas al sector privado, para la compra de la materia prima y poder producir.

