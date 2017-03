Desde hace 15 meses el BCV no difunde cifras oficiales de la inflación en Venezuela

Los altos niveles de inflación que afronta el país se mantienen sin control en el primer trimestre del año. Los distintos gremios empresariales y expertos insisten al Ejecutivo nacional publicar de manera definitiva los datos del Inpc lo que le permitiría planificar sus cuentas y gastos.

El último índice de inflación oficial que conoció Venezuela data de diciembre de 2015. Así que tras 15 meses de ausencia de este importante indicador económico, la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional decidió —desde enero pasado— elabora un informe mensual que permita a los sectores nacionales contar con esta herramienta que ayuda en la elaboración de los procesos, presupuestos, entre otros planes.

Desde los gremios, el representante de Fedecámaras en Zulia, Carlos Dicskon, dijo a este rotativo que “desde los punto de vista sociales-políticos, conocer los indicadores que maneja el BCV y el INE en su plenitud mensualmente, podría permitir (…) la planificación”, de cada uno de los sectores.

Igualmente, desde la fracción de diputados de la AN, por el partido PJ, se señaló que la principal consecuencia que trae al país la falta de cifras oficiales del Inpc es que “se dificulta aún más el proceso de producción nacional porque las empresas (públicas y privadas) no pueden estimar correctamente presupuestos e inversiones”.

Recientemente, el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Juan Pablo Olalquiaga, explicó que ante la dificultad para acceder a cifras oficiales sobre el consumidor, el empresario no puede elaborar una estrategia de adaptación al mercado.

“La dificultad la tienes cuando no sabes cómo van empobreciéndose los consumidores y cuál debe ser tu estrategia como para poder adaptarse a ese mercado. Sin duda no eres capaz de planificar y, en consecuencia, de adaptarte”, expresó en una entrevista.

El economista egresado de LUZ, Ricardo Martínez, sostiene que “es de suma importancia que en país se conozca de manera oficial la inflación. No es descabellado pensar que en marzo la cifra ya supere los 60 puntos. La combinación más perversa que puede haber en una economía son estancamiento productivo, recesión y alta inflación. Nada se gana con ocultar esos datos porque tarde o temprano se tendrán que conocer”.

Como medida transitoria, la AN comenzó a publicar un índice de inflación. La noticia ha sido bien recibida por los actores de la economía nacional, incluso, la firma estadounidense Torino Capital tomó los datos y los reseñó en su reciente informe.

Esta cifra resulta el más reciente índice, desde que el Banco Central de Venezuela publicara en febrero del 2016, que al cierre del año 2015 la inflación acumulada era de 180,9%.

Sin embargo, el diputado de oposición ante la AN, Elías Matta, explicó a este diario que la no publicación del Inpc viola la Constitución Nacional. Sobre la iniciativa de la AN para la publicación de la inflación, destacó que ese es un trabajo que viene haciendo la Comisión de Finanzas, ante el vacío que mantiene el BCV.

Economista nacionales han manifestado que entre los planes o medidas económicas que debe asumir con urgencia el Gobierno está contener la inflación. Entre ellos, el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, considera que se debe tomar medidas sobre el asunto, debido a que los precios de los productos suben cada día.

José Guerra, diputado a la AN, en su cuenta en twitter, precisamente ofreció, recientemente, un nuevo informe sobre la inflación, del cual dijo: “En el mes de febrero cerró en 20,1%, mayor al 18% de enero. El promedio acumulado se ubicó en 42,5%”.

“La proyección anual es de 741% de inflación. No hay salario ni pensión que aguante esto”, escribió en su cuenta.

A pesar de la evidente necesidad de conocer los indicadores económicos, el BCV mantiene silencio sobre este tema, incluso, el nuevo presidente de la institución, Ricardo Sanguino, aún no ha ofrecido una primera declaración oficial sobre el tema.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com