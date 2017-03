Ministro Jesús Faría: ” El Gobierno no plantea la eliminación del control de cambio”

El ministro para el ComercioExterior e Inversión Social, Jesús Faría, aseguró que por ahora, no es viable que el Gobierno elimine el control de cambio que rige la economía venezolana, esto ante la insistencia de agentes de que sea eliminada esta medida.

“Por ahora el Gobierno no plantea la eliminación del control de cambio, esa es un tema que no creo que se anuncie, no es viable ni beneficioso para el pueblo”, así lo dijo durante una entrevista en Vladimir a la 1.