Opep: Inventarios petroleros siguen creciendo en EE UU pese a pacto de reducción de bombeo

La OPEP dijo el martes que los inventarios petroleros seguían subiendo pese a un acuerdo global de reducción del bombeo, al tiempo que elevó su pronóstico de producción de exportadores que no pertenecen al grupo en 2017, lo que sugiere complicaciones a los esfuerzos de disminuir el exceso de abastecimiento.

La OPEP impulsó un acuerdo de reducción a la producción petrolera junto a exportadores externos de 1,8 millones de barriles por día (bpd) durante seis meses, con vigencia a partir del 1 de enero.

Pero en su informe mensual, el cartel dijo que los inventarios petroleros en naciones industrializadas crecieron en enero para situarse en 278 millones de barriles por encima del promedio a cinco años, de los cuales el excedente de crudo fue de 209 millones de barriles y el resto de productos.

“Pese al ajuste en el suministro, las existencias siguieron subiendo, no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa”, dijo el informe. “Pero no hay dudas de que los acuerdos de producción le han dado un piso a los precios”.

En su informe mensual, el cartel destacó además que sus miembros muestran un mayor nivel de cumplimiento del acuerdo, según las cifras que recopila de fuentes secundarias.

El suministro de los 11 miembros del grupo con metas de producción bajo el acuerdo cayó a 29,681 millones de bpd el mes pasado, según cifras de fuentes secundarias, lo que implica que el porcentaje de cumplimiento de la OPEP supera el 100 por ciento.

El informe revisó al alza su pronóstico de suministro petrolero de naciones fuera de la OPEP en 2017 para un incremento de 400.000 barriles por día, 160.000 barriles más de lo que había calculado. La expectativa de producción de Estados Unidos para 2017 se revisó al alza en 100.000 bpd.

Si bien las fuentes secundarias de la OPEP señalaron que la producción petrolera saudí disminuyó durante febrero, Riad informó al cartel de un incremento en el volumen.

