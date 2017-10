Maduro aprobó más de 973 mil millones de bolívares para ejecutar obras en el Zulia

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este jueves 973.301 millones de bolívares para ejecutar siete obras en el estado Zulia.

Dijo que dados los buenos resultados de buenas obras como el gran Oncológico del Zulia “voy a aprobarle estos recursos al gobernador Arias Cárdenas para siete obras propuestas:

1. 197.636 millones para el plan maestro de sustitucion de colectores y rehabilitación de estaciones de bombeos en Maracaibo, Cabimas y Lagunillas.

2. 4 mil 574 millones para la construcción de vialidad y distribuidores.

3. 227.037 millones para mantenimiento preventivo y correctivo y ampliacion de los servicios del sistema único de salud del estado Zulia

4. 36.247 millones para culminar la construcción de 20 planteles educativos en la zona Metropolitana, Costa Oriental y La Guajira

5. 55.435 millones de bolivares para la rehabilitación de la vialidad urbana e interurbana del estado Zulia

6. 36.540 millones para la construcción de vialidad paralela correspondiente a los tramos 1 y 5 de la Lara-Zulia que comunican municipios Cabimas-Lagunillas

7. 415.828 millones de bolívares para rehabilitación de más de 315 kilómetros de vialidad en Machiques, La Cañada de Urdaneta.

En ese sentido, manifestó al gobernador Arias Cárdenas, “usted ha demostrado eficiencia, eficacia y amor por el Zulia”.

“Lo único que le pido gobernador es que mañana usted en rueda de prensa, bien temprano a una buena hora, explique este punto de cuenta a todo el país”, agregó.

Admitió que la inversión destinada para el Zulia sería anunciada el próximo lunes “y aprovecho para anunciarla hoy para premiar al gobernador Arias Cárdenas por tremenda obra”.

“Cuando el gobernador me propuso este oncológico me pareció un sueño difícil de lograr, pero motivante y aquí estamos entregándolo, a nosotros no nos para nada ni nadie”, aseveró.

En respuesta, la autoridad regional agradeció los recursos aprobados por el Presidente para la entidad, “Dios va a recompensar este afecto y esta entrega al Zulia”, manifestó.

Gran Oncológico Humberto Fernández Morán

El jefe de Estado hizo referencia este jueves a la inauguración del Gran Oncológico del Zulia dirigida por el gobernador de la entidad, Francisco Arias Cárdenas y lo calificó como una obra con las instalaciones más modernas del país.

“Valió la pena entregarle los recursos a usted para hacer esta gran inversión en la salud”, manifestó a la autoridad regional.

En ese sentido se mostró complacido, “quiero felicitar al gobernador Arias Cárdenas por tremenda obra que le está entregando al pueblo zuliano”.

Por su parte, el gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas respondió durante un pase en cadena nacional que “el Zulia de bien, el Zulia bueno que es mayoría, el Zulia indígena le da las gracias a su consecuencia y a su amor el estado”.

“Aquí estamos en la entrada del Oncológico Humberto Fernández Morán” dijo Arias Cárdenas al develar la placa durante la transmisión y en compañía de la primera dama Margarita Padrón de Arias y autoridades regionales como el secretario de Infraestructura de la Gobernación, Jairo Ramírez.

El gobernador hizo un recorrido mostrando las instalaciones, su personal y funcionamiento, reiterando que no hubiese sido posible la entrega de la obra “si no tuviéramos una articulación importante en todos los niveles de gobierno, todos los gobiernos unidos es lo ideal para el éxito”.

