Actriz Kate del Castillo afirmó que no regresará más a su país

Según han difundido varios medios de comunicación, la actriz mexicana Kate Del Castillo reveló durante la ceremonia de los Premios Platino que no regresará a su país natal debido a que las autoridades la han “criminalizado” y no se sentiría tan resguardada cómo para volver a poner un pie en México.

“Aunque he sido exonerada por la justicia mexicana yo amo a mi país, pero ya no me siento cómoda en México, no tengo ganas de ir, no volveré a México porque no me siento segura”, aseguró la actriz previo a su acto de presencia en la cuarta entrega de los Premios Platino en Madrid.

Además, dijo que parte de la persecución que ha sufrido por parte del gobierno mexicano, nace del hecho de ser mujer: “A un hombre no le hubieran inventado una relación con este señor (Chapo Guzmán). No voy a hacer público todo lo que me han hecho y de todo lo que me acusaron, porque no acabaríamos, pero hoy, de todo eso, no queda nada de nada”, aseveró.

