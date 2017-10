Carlos Vives: “El reguetón es contenido sexual explícito”

“A mí hay cosas que me parecen perversas, y se lo dije a Maluma: “¿Qué es el trap?”. Es un género con temáticas sexualmente explícitas en inglés”. Así respondió Carlos Vives cuando fue preguntado por el reguetón y su colaboración con Maluma.

“El reguetón es contenido sexual explícito; para un caballero es difícil entenderlo. Hay una ley que dice que los caballeros perdemos la memoria. Le pierden el respeto a la mujer, es una cuestión de educación y cultura. Me llama la atención los jóvenes hablando de esas cosas y eso me hace recordar una frase de mi abuelo: “Dime de qué te ufanas, y te diré de qué careces”. No puedo entender al tipo cantando lo que le hace a una mujer, jactándose de eso”, responde el colombiano cuando le preguntan por su nueva canción.

Tras esa respuesta, la periodista le recuerda la controversia que generó Cuatro babys de Maluma, por lo que Vives comentó que “no se puede subestimar el poder educativo de los medios y de la música llamada ‘comercial’. Uno le tiene que dar al público buenos mensajes”.

Además, Carlos Vives insistió en que a muchas personas les parece que el reguetón es bueno para “el pueblo”, pero no cuando se trata de sus “propias hijas”.

