“Cars 3” rebasa a “Wonder Woman” en la taquilla estadounidense

La película de dibujos animados “Cars 3” fue la gran ganadora del fin de semana en la taquilla estadounidense con una recaudación de 53,5 millones de dólares en 4.256 salas, desplazando del primer lugar a “Wonder Woman” que, sin embargo, consiguió un buen desempeño con 40,7 millones de dólares en 4.018 salas, hasta el domingo en la mañana.

No obstante, el nuevo capítulo en la saga de vehículos animados de Disney y Pixar debutó con un menor resultado que sus predecesoras “Cars” (60,1 millones de dólares) y “Cars 2” (66,1 millones de dólares). Las dos primeras películas recaudaron en total 435 millones de dólares en Estados Unidos y 1.000 millones de dólares en todo el mundo.

La película biográfica sobre el fallecido rapero Tupac Shakur “All Eyez on Me”, de las productoras Lionsgate y Summit, superó las previsiones y consiguió 27,1 millones de dólares en 2.471 salas en su debut. El filme sobre ataques de tiburones “47 Meters Down” abrió con 11,5 millones de dólares en taquillas. Entre las películas que se mantuvieron en cartelera, “The Mummy” recaudó 13,9 millones de dólares y “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, 8,5 millones de dólares.

