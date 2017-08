Chris Brown pensó en suicidarse tras golpear a Rihanna

El cantante Chris Brown presenta Welcome to my life, un filme en el que además de contar con la participación de grandes estrellas como Usher, Jennifer Lopez, Mike Tyson y Rita Ora, Brown habla por primera vez del que quizá sea el peor escándalo al que se ha tenido que enfrentar.

Ocurrió en 2009: fue declarado culpable de maltrato tras propiciarle una paliza y dejar casi irreconocible a su novia del momento, Rihanna.

En el vídeo, el músico, de 26 años, se atreve a confesar lo que ocurrió aquella noche de 2009, cuando agredió brutalmente a la cantante de Barbados. Aquel desafortunado momento le costó convertirse en el “enemigo público número uno de Estados Unidos”, dice.

Sus actos le pasaron factura y tras la denuncia de Rihanna el rapero fue condenado a prisión tras ser encontrado culpable de violencia doméstica y sentenciado a 5 años de libertad condicional, trabajo comunitario y terapia psicológica. “Fue el peor momento de mi vida y probablemente de la suya también. Sentí que iba a perder a mi niño”, dice la madre del cantante.

El documental es una pieza que no solo se intenta lavar la imagen del artista reivindicando que es mucho más que aquel joven que tenía problemas con las drogas que maltrató a su novia.

También intenta afianzar la idea de que su prometedora carrera podrá terminar de superar del todo ese bache en su vida. “Si tienen alguna duda de si Chris Brown estaba acabado, las pienso despejar todas”, termina diciendo.

