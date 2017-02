Conoce los sexys planes de Khloé Kardashian para San Valentín

Luego de un largo tiempo de altos y bajos, Khloé Kardashian finalmente parece haberse reencontrado con el amor en los brazos de Tristan Thompson, su nuevo novio, junto a quien pasa gran parte de su tiempo, y lo más importante, junto a quien se ve completamente feliz. Tan feliz como hace tiempo no lo estaba.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians y el jugador de básquet de los Cleveland Cavaliers ya llevan unos cuantos meses juntos, así que ya no esconden su relación de nadie, y nos matan de envidia con ella en las redes sociales, donde de vez en cuando los vemos entrelazados en los besos y los abrazos más picantes de nuestro TimeLine.

E! relató que de esta manera es fácil imaginar que ambos pasarán el Día de San Valentín más juntos que nunca para celebrar su creciente amor. Y así mismo lo confirmó recientemente la propia Khloé, quien reveló sus planes para el Día de los Enamorados en el show de Ellen DeGeneres.

“He estado con él desde el verano“, confesó la menor de las Kardashian antes de revelar lo que hará en el día del amor. “Estaré en Cleveland con Tristan. Él de hecho tiene un partido el Día de San Valentín, así que estaré con él después del juego”.

Y luego aseguró: “Probablemente cocinaré, tendré comida esperando por él cuando llegue a casa… Tal vez luciré un poco sexy”.

“Amo cocinar”, dijo la autora de Strong Looks Better Naked. “No cocino comidas saludables. Me gustan las comidas abundantes, grandes, divertidas. Pero amo cocinar. Todos los domingos trato de hacer algo que nunca haya hecho antes. Hago jalea casera. Me gusta hacer cosas que nunca antes haya probado para ver si las puedo hacer”.

Esto solo confirma aún más que Khloé y Tristan tendrán un día delicioso, y quien sabe, tal vez hasta lleno de sorpresas inesperadas; sobre todo si consideramos que durante los últimos meses esta pareja ha protagonizado todo tipo de rumores, desde supuestos embarazos, hasta historias de compromiso.

Además, según una fuente de UsWeekly, Kardashian y Thompson ya “han hablado de casarse”.

Los rumores de compromiso empezaron a rodar en diciembre, cuando Khloé fue vista en Snapchat con un enorme anillo de diamante en su dedo anular, justo al finalizar oficialmente su divorcio de Lamar Odom.

“Tristan es increíblemente bueno para ella”, dijo un amigo cercano de la pareja. “Khloé no pensaba que pudiera volver a encontrar esa conexión con alguien después de Lamar”.

Y juzgar por sus palabras, todo indica que Khloé definitivamente quiere a Tristan en su futuro. “Creo que por eso estamos en relaciones, para encontrar al indicado”, confesó Khloé a Extra. “Y, es decir, estoy enamorada de él. Creo que él es el mejor. Y sí, eso espero. Solo el tiempo lo dirá”.

Vía VF/www.diariorepublica.com