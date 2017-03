“El efecto Kardashian”, el análisis sobre el video intimo que se volvió viral

El periodista experto en redes sociales Aaron Díaz, publicó en su cuenta de Facebook, análisis donde deja entrever que la difusión del video no habría sido fortuita y que, al menos en su manejo comunicacional, habría toda una estrategia de mercadeo para favorecer a los implicados.

El efecto Kardashian: (Opinión del fenómeno viral) por Aaron Díaz

Detrás de todo el acontecimiento hay un equipo de más de 15 personas y una agencia de publicidad (Street Marketing) a mi parecer, de cuestionable reputación, que desde que salió el (vídeo) está generando proyección de revenue (ganancias) con este tema, mientras tu te retuerces en un “debate” que realmente demuestra cuáles temas son los que te interesan en Venezuela.

1) Ayer esta chica (que para mi no cometió ningún error en lo sucedido…sino en el desenlace), pasó de tener 58.000 followers a tener más de 345.000. (Eso vale plata, tener esa capacidad de alcance, vale mucha plata, que se los digo yo).

2) En plenas declaraciones dió publicidad a su próxima película a estrenarse dentro de dos meses. ¿Se imaginan cómo va a estar esa taquilla?. ¿Quién en un problema tan delicado promociona una película mientras da declaraciones sobre un vídeo sexual?. ¿Pudiera ser esto un guión mal asesorado por la agencia?

3) Ayer su transmisión de Live Instagram, fue la transmisión más vista en redes sociales en la historia de Venezuela. (120K views) + (TT nacional Nro 1).

4) Cuántas portadas Nacionales e Internacionales (medios) están ahora peleándose la cobertura de “La Boda” y las “fotos” que pudieran surgir de todos los eventos posteriores. ¿Cuántos ya han tocado la puerta?

5) Alcance y proyección Internacional. (Miles de entrevistas ya en cola). Se darán cuenta que no fue la última declaración, tener centimetraje es super importante.

6) PlayBoy Venezuela, Urbe Bikini, Interviú España, ¿Cuántas revistas de corte erótico se han reportado?

7) ONG’s de defensa para la mujer (Seminarios, conferencias, talleres). ¿Cuánto negocio puede sacarle la agencia a esto?

8) Obras de teatro: ¿Se imaginan cómo quedarán las salas?.

9) Marcas y Pymes regalandoles desde ropa, accesorios, comida, viajes, descuentos, etc. (Innumerables opciones de intercambio).

10) Infalible (Hecho por la agencia): Introducir en el mercado nacional a un estratega que ahora seguramente será visto como el mejor experto para manejo de controversias digitales y manejo del conflictos. ¿Sacar victoria de la crisis?

12) El resurgir de (3) figuras públicas que habían perdido toda presencia en los medios. (Pudiera ser otra teoría planteada, pero la menos importante).

13) Yo no creo que la filtración del vídeo sea casualidad, detrás de todo esto hay como dice un colega y profesor de la UCAB, puro Trash Marketing. Que NO es culpa de los (3) artistas (de eso estoy seguro), un grupo de personas oscuras seguramente sacarían dinero de esto con la venta de la cinta. (Confío abiertamente en esa teoría). Ahora otros también se benefician de lo ocurrido (en el marketing no hay nada gratis).

14) Sin experiencia alguna, y en ocasión al oportunismo, ayer nació la única Agencia de Publicidad en Venezuela especializada en manejo de conflictos, cuya oferta seguramente ahora va a ocupar: sector político, sector artístico, sector de marcas. Cada vez que exista un escándalo, veremos al estratega licitando casos y teniendo como bandera el famoso “trío”. ¿Oportunismo luego de un escándalo ajeno?.

15) Eso de salir a explicarle a un montón de desconocidos sobre tu vida sexual en cualquier parte del mundo se llamaría (oportunidad comercial = oportunidad de negocios). Sobretodo cuando se trata de una figura pública. (Muy mal asesorado). Yorgelys en su silencio, está quedando sabiamente fuera del ojo del huracán.

16) Estoy 100% seguro de que Erika y Yorgelys tendrán nuevo manager y ahora formarán parte del staff de artistas del estratega: “streetbooking”. Agencia que no me sorprendería si saca comisión a todo lo que se genere a partir de ahora con este tema. (Todas las oportunidades de negocios que he mencionado arriba).

17) H. Capriles R, retuiteó el contenido, (Este personaje tiene más de 3 millones de followers). Y lo hizo en medio de un conflicto a las puertas de la OEA. (Deja entredicho el aporte para que se haga más viral el contenido). No me queda claro.

¿Para ustedes cuánto vale el show?…el que ellos aprovecharon (como agencia), y el que tu te tomaste a pecho, ¿O el que la artista no sabe llevar por mala asesoría?

El único criterio que comparto con “Irrael” quien pienso que es el mentor de lo posterior al vídeo, es que todo en la vida es marketing…y por ende, todo se transforma en negocios.

Si a mi me hubiesen pedido una asesoría (yo respetuosamente) hubiese aprovechado el cortoplacismo de la idiosincrasia venezolana, que reza: “Mañana, siempre se olvida todo”, pero en este caso es más importante (el dinero) que la reputación del artista. Reitero la mala asesoría en cuanto a mis criterios, cada agencia apuesta a sus equipos, (Yo pienso que todo está muy mal manejado de principio a fin).

Todo esto en marketing es valedero, sobretodo en el “marketing transgresor”. Filosofía con la que no concuerdo para manejar un caso de tanta sensibilidad.

Reitero, no estoy culpando a nadie (es mi libre visión y opinión), desde el punto de vista del respeto (sin usar calificativos, sin menoscabar la condición de seres humanos de los involucrados). Pero con un amplio conocimiento en la materia y basándome en fórmulas ya estudiadas (en Venezuela y el mundo “el efecto kardashian) con precedentes comparativos sobre casos de nuestra opinión pública.

Me estoy valiendo de una frase que Erika dijo ayer: “Los periodistas tienen el derecho a opinar, a informar, a investigar siempre y cuando existan formas adecuadas para hacerlo”.

Hipótesis, teoría, posibilidades, verdad o mentira. Saca tus conclusiones “No es un debate” ni un espacio para faltar el respeto a nadie.

Feliz miércoles.

Erika, si lees esto…la mejor estrategia que te puede funcionar, es asumir que “mañana”, todo esto estará olvidado.

“(Esto es una opinión personal sobre una teoría de marketing digital que publiqué exclusivamente en mi cuenta personal, cualquier medio o persona que altere(opine/comente/modifique la información/titular escrita por mi en este post, tiene entera responsabilidad).” Varios medios ya han publicado versiones distorsionadas, malinterpretadas, y fuera de contexto respecto a este escrito.29-03-2017