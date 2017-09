Estas son las fotos que te harán revivir los años 90

Los eventos que pueden ser identificados como los más noventeros probablemente se apunten al 9 de noviembre de 1994 con el estreno de ‘Entrevista con el vampiro’.

Un Brad Pitt con el melenón rubio que luciría en ‘Leyendas de pasión’, otro importante evento de la década, así como Antonio Banderas en el inicio de su carrera en Hollywood, Christian Slater todavía cómo ídolo de adolescentes, Kirsten Dunst con un vestido de ¡terciopelo! y Tom Cruise con la media melena con la que quería que Hollywood empezara a tomarlo como un actor serio.

Aquel estreno lo tenía todo, incluido ser la adaptación de un bestseller tan de los 90 como la saga de Lestat, el vampiro, de Anne Rice.

La foto se ha viralizado por redes sociales afirmando que es el epítome de los 90, la imagen que encapsula todo lo que fue esa década en la cultura pop. Puede ser, pero lo cierto es que hay muchas más fotos que te transportan a esa década como si la hubieras vivido, como si tú también hubieras tenido trece años durante los Juegos Olímpicos de Barcelona.

El Dream Team del Barcelona

La camiseta naranja con la que el Barça ganó su primera Copa de Europa, antes de que se llamara Champions League, está tan asociada a los 90 como el bakalao. Y su alineación era igualmente noventera: Koeman, Guardiola, Bakero, Zubizarreta, Laudrup, Stoichkov… Con Johan Cruyff en el banquillo.



Y el Dream Team de verdad de Barcelona ’92

Drazen Petrovic contra Michael Jordan en la final de baloncesto de Barcelona ’92. El gran mito trágico del basket europeo frente al Dream Team de verdad, la primera selección estadounidense de jugadores NBA. La vista de Jordan, Barkley, Magic, Bird, Pippen, Malone o Stockton rodeados de fans en las Ramblas de Barcelona es un clásico de la década.

El príncipe del Rap y Nintendo

Will Smith, alias ‘El príncipe del Rap’, juega con una consola Nintendo con una gorra del revés, unos pantalones de estampado de cebra, una camiseta extra ancha, una cadena de oro al cuello y un disco de Maria Carey en el suelo. El destilado novelero es difícil de superar.



El MTV Unplugged de Nirvana

Los Unplugged de MTV (conciertos acústicos) relanzaron a Eric Clapton y sirvieron como el testamento musical de Nirvana y Kurt Cobain. Éste último murió en 1994, pero definió toda una época.

Las portadas de la Superpop

Las portadas de la Super Pop son verdaderas cápsulas del tiempo: Jason Priestley y Luke Perry, Leonardo Di Caprio, un barbilampiño Alejandro Sanz, la boy band East 17, Terapia Nacional… Sólo faltan Backstreet Boys, Take That y la melena de Enrique Bunbury en Héroes del Silencio para completar los posters que adornaban las carpetas de las adolescentes españolas entonces.

Las Spice Girls

Las Spice Girls no sólo eran ‘Wannabe’ o su película ‘Spiceworld’. También eran esos estilismos locos según el personaje que tuviera asignado cada una. Quedaba clarísimo nada más verlas.



La era de las supermodelos

Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington y Cindy Crawford. Sólo faltan ahí Kate Moss, Claudia Schiffer, Elle McPherson, Eva Herzigova o Helena Christensen y estaría el gruipo completo de las supermodelos de los 90, las que se convirtieron en más famosas que los modistos cuya ropa enseñaban. La foto, por cierto, es de Peter Lindbergh para Vogue Italia.



Los Oscar de 1994

Los Oscar de ‘Parque Jurásico’, de Whitney Houston entregando el Oscar a mejor canción original a Bruce Springsteen por ‘Philadelphia’, Sharon Stone entre los presentadores… Quizás fueran los Oscar más noventeros.

Las boybands

Sí, todos nos acordamos de Backstreet Boys, Take That o N’Sync. ¿Pero y de Boyzone? ¿East 17? ¿Blue? ¿Y de sus estilismos supuestamente sexy y cool? La culpa del nacimiento de One Direction la tienen todas estas boybands.

Las inauguraciones de Planet Hollywood

Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Demi Morre y Sylvester Stallone inauguran, en 1991, el primer Planet Hollywood, un restaurante de comida rápida que llegó a tener más sucursales por todo el mundo que Starbucks. Hasta que se pasó la fiebre, claro.



‘Al salir de clase’

La ‘Sensación de vivir’ española, el culebrón juvenil que nadie se perdía, la gran cantera de actores jóvenes en España… Todo eso era ‘Al salir de clase’.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com