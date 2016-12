Este es el video comprometedor de JLo y Drake (FOTO+VIDEO)

Los famosos cantantes, Jennifer López y Drake, fueron delatados a través de un video donde se ven bastante acaramelados, sin embargo, aún no es oficial su relación, lo que si se sabe es que hay algo más entre estos dos.

Durante el video se les ve disfrutando de una agradable fiesta y en todo momento se mantienen juntos.

En días pasados se ha venido rumorando que ambos se están conociendo y divirtiéndose un poco, pero aún nada es oficial, ya que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Hace poco los cantantes sorprendieron a sus seguidores con una fotografía a través de sus redes sociales donde se les puede ver muy amorosos.

¡Qué buena sorpresa de Navidad!

Además se rumora que luego de dicha publicación, la cantante Rihanna dejó de seguir de inmediato a Jennifer López.

Por otro lado, la cantante Jennifer López estuvo envuelta en los rumores sobre ser el motivo de la separación de Marc Anthony, su antiguo esposo con Shannon de Lima, sin embargo, la cantante publicó una fotografía en su Instagram junto a Drake y mencionó que el cantante la acompañó a su show en Las Vegas.

Look who rolled up to my show tonight to say hi!! @champagnepapi #lovehim #jlovegas #ALLIHAVE/ Mira quien ha subido a mi show esta noche para decir hola!! @champagnepapi #lovehim #jlovegas #ALLIHAVE