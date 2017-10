Game Of Thrones “festeja en grande” con nuevo set en Irlanda del Norte

HBO piensa despedir Game of Thrones por todo lo alto, por eso ha ampliado el presupuesto de la octava y última temporada. Los diferentes equipos técnicos han estado muy ocupados durante la preproducción y, entre otras muchas cosas, ha construido un nuevo y gigantesco decoradoque será utilizado en una escena de acción.

Este decorado ha sido construido en los Estudios Titanic de Irlanda del Norte, donde se encuentra la base principal de la serie, y fueron descubiertos por Carla, una fanática que ha compartido una imagen en su cuenta de Twitter.

Se trata de un decorado con un tamaño similar al de Winterfell, que se encuentra situado en la localidad de Moneyglass. El set se ha construido en las afueras del estudio y desde L7R y WotW especulan con la posibilidad de que se esté recreando parte de la Fortaleza Roja, Puerto Blanco o algún bastión tomado. Con esa cantidad de ventanas, seguramente pertenecerá a algún lugar en el Sur.

¿Y cómo sabemos que este enorme decorado será utilizado en una escena de acción? Pues porque el propio Paulo Ross ha compartido dos fotografías en las redes sociales. En una de ellas se puede apreciar el tamaño de la construcción y, en la otra, armas de asedio.

Con ese tamaño puede ser una fortaleza, la entrada de alguna ciudad o, incluso, un castillo que será atacado. En la octava temporada tendrán lugar varias batallas que serán épicas: por un lado, los vivos se enfrentarán a los muertos en la Gran Guerra y, por el otro, Cersei intentará aplastar a sus enemigos mientras están ocupados para gobernar sin oponentes los Siete Reinos. Recuerda que el elenco ha iniciado las filmaciones de los últimos seis episodios que, si nada lo remedia, serán estrenados en 2019.

Filming for Season 8 looks to be almost underway. #GameofThrones pic.twitter.com/DANw5t6WHQ

— Paulo Ross (@paulorossradio) 25 de octubre de 2017