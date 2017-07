Gigi Zanchetta: No podemos politizar el arte

A propósito de la usurpación de identidad que sufrió en redes sociales, la actriz Gigi Zanchetta asistió a una entrevista para aclarar las controversias que la rodean.

Explicó la disputa que tuvo con un dramático de Tves que creó conflictos con la casa productora que la contrató. Sobre esto la actriz comentó lo siguiente: “Por una persona no se le va a echar sucio a los demás (…) No podemos politizar el arte”, dijo al referirse a su relación con el Gobierno.

“Una cosa no tiene que ver con la otra, puede que tenga responsabilidad una persona pero esa persona no es el Gobierno y lo más bonito que me ha pasado ha sido el acercamiento que he tenido con el pueblo; poder ser parte de una sonrisa”, declaró.