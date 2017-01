Mariah Carey rompe el silencio tras su “horrible” presentación de Año Nuevo

Mariah Carey rompió su silencio sobre su accidentada presentación de Año Nuevo.

La ganadora del Grammy cree que si Dick Clark, fundador de Dick Clark Productions, hubiese estado vivo, las fallas en el audio no hubieran ocurrido.

“Todo lo que puedo decir es que Dick Clark era una persona increíble y yo fui lo suficientemente afortunada para trabajar con él cuando empecé en el negocio de la música”, le dijo Carey a Entertainment Weekly.

“Tengo la opinión de que Dick Clark no habría permitido que un artista soportara eso y él habría estado tan mortificado como yo lo estuve”, añadió.

Aunque Carey dice que fue un Año Nuevo “horrible”, agradece a sus fans por el apoyo durante los momentos difíciles.

“Mis verdaderos seguidores han sido muy solidarios y yo los aprecio mucho y a todo el mundo en los medios que me apoyaron porque fue una temporada navideña increíble que se convirtió en un Año Nuevo horrible”, dijo.

Carey, quien está a punto de partir para su gira “All the Hits”, con Lionel Richie, en marzo, dijo que esto no la detendrá de futuras presentaciones como las de Año Nuevo.

“Eso no me va a detener hacer un evento en vivo en el futuro. Pero me haré menos confiada de usar a alguien por fuera de mi propio equipo”, dijo.

Dick Clark Productions respondió al equipo de Carey el lunes, después de que un reporte sugiriera que ellos presuntamente “planearon para que [Carey] fracasara”.

“Sugerir que DCP, como productor de eventos musicales como los American Music Awards, los Billboard Music Awards, New Year’s Rockin’ Eve y los Academy of Country Music Awards, comprometería intencionalmente el éxito de cualquier artista es una difamación, un escándalo y algo francamente absurdo”, dijo la empresa en un comunicado.

Entertainment Tonight dice que Carey despidió a su director creativo, Anthony Burrell, tras la presentación. El reporte dice que él movió a las coristas por fuera del escenario y eso le causó aún más confusión a Carey.

Cuando Carey subió a la tarima para cantar tres canciones, enunció que no podía escuchar nada en su audífono. Un publicista de Carey le dijo a CNN: “Hubo un problema de producción. Dificultades técnicas. Desafortunadamente no hubo nada que ella pudiera hacer que seguir con la presentación, dadas las circunstancias”.

Una fuente cercana a Carey dijo que, en cuanto al hecho de que ella cante sobre una pista: “No es raro que los artistas canten sobre una pista en ciertas presentaciones en vivo”.

