Maryorie González: actitud, talento y perseverancia

Maryorie González es una venezolana, que le ha dedicado gran parte de su vida al periodismo. Se inició en el medio a los 15 años, cuando comenzó a estudiar Comunicación Social en su Maracaibo natal, tras haber incursionado en el modelaje y el teatro, sabía que tenía aptitudes para trabajar ante el público, nunca tuvo miedo escénico, le apasionaban los libros, y con un tono de voz envolvente, su experiencia profesional la llevó de las tablas y la pasarela, a ser ancla de noticias.

Esta joven nacida en el Estado Zulia, al occidente de Venezuela, se formó junto a grandes periodistas de su ciudad, aunque era apenas una adolescente, se enfrentó a fuentes que le ayudaron a no dejarse intimidar por los hechos. Asegura que el cubrir sucesos la marcó como ser humano, el enfrentarse a la muerte, con sus diferentes caras, viendo por primera vez el rostro imborrable de una persona que había fallecido ahogada, quemada o por un accidente de tránsito fatal, sin distingo de edad, eso fue verdaderamente impactante.

Cómo consideras que fue tu formación como periodista?

¨Recuerdo que trabajaba de día como productora en el Canal 11 del Zulia, y estudiaba en la ¨Universidad Católica Cecilio Acosta¨ por las tardes, tuve la oportunidad de aprender de la teoría en las aulas de clases, pero me apasioné con las vivencias reales en el medio.

El que un profesor te hablara de cómo hacer televisión cuando ya trabajas en una planta televisiva tiene una gran ventaja, no estudié muchos libros sobre mi carrera, decidí hacer pasantías sin remuneración, solo para adquirir experiencia.

Eso me ayudó a desenvolverme dentro de los medios radiales, impreso y televisivos.

Con cuál medio te identificas más?

Pienso que cada uno tiene su magia y su función. La radio te permite dar la noticia con inmediatez, con sonidos de los entrevistados y comentarios breves del periodista. Cuando trabajas para un periódico tienes que elaborar la historia completa, describir con palabras lo que el lector no puede ver ni escuchar, allí funciona muy bien la investigación, las estadísticas y comparaciones, el análisis, la noticia es abordada con mayor profundidad.

La televisión es una mezcla de ambas, también hay inmediatez, como en la radio, pero puedes desarrollar un poco más la historia. El televidente cuenta con el recurso de la voz, la imagen, y la manera de presentar la noticia.

Cuál ha sido tu mayor logro dentro del periodismo venezolano?

He tenido dos etapas, en mis inicios trabajé durante muchos años en los medios locales, donde no hay muchos recursos, y debes ingeniártelas para producir. Mi hermano Gustavo me ayudó a hacer la escenografía de mi programa televisivo: ¨Prueba de Fuego¨, transmitido por Televiza, Canal 7 del Zulia.

A través de intercambio publicitario conseguimos el mobiliario, unos amigos de mi productor, que trabajaban en cine, nos asesoraron con la iluminación y con mis escasos ahorros compré las balitas inalámbricas para darle dinamismo a las entrevistas de personalidad.

Soy muy soñadora y ambiciosa, yo quería ofrecerle al público zuliano, además del acontecer local, entrevistas con diferentes personalidades nacionales e internacionales.

Para lograr la meta, compartida por todos los productores, se logró consolidar una alianza comercial con una línea aérea, un hotel, y un restaurante. Era muy cómico, temprano buscaba al invitado al aeropuerto, lo llevaba al hotel, iba a maquillarme y a vestirme, de regreso lo pasaba buscando para llevarlo al programa y finalmente hacía la entrevista. La gente sólo ve la hora del espacio, pero no tiene conocimiento de todo el trabajo que hay detrás.

El salto de la televisión regional, a la nacional, ahora me hace carcajear de la risa. Cuando llegué a Venevisión como ancla de noticias para la emisión matutina, me di cuenta de toda la infraestructura, las impresionantes alianzas estratégicas y los recursos disponibles técnicos y humanos, para hacer cualquier producción.

En el Canal cada quien tiene una especialidad y eso se respeta, es un equipo multidisciplinario, por así decirlo, donde hay escenógrafos, camarógrafos, especialistas en audio e iluminación, coordinador de piso, productores, director de master, y hasta una persona encargada de llevar refrigerio al estudio y atender a los invitados. Ese cambio fue radical, me percaté de cuánto trabajamos en las regiones para hacer televisión.

Cuando tuve el privilegio de presentar unos segmentos informativos llamados ¨Voces y Rostros de Venezuela¨, dirigidos por el mismo productor de Napoleón Bravo, Carlos Farías, transmitidos en el Noticiero Venevisión, comprendí lo que significa hacer televisión con recursos.

En sólo horas los productores armaban viajes a cualquier parte del país y coordinaban hoteles, boletos, helicópteros, avionetas, curiaras, camionetas, y todo lo que hiciera falta para el traslado en exteriores. No me quedó más que reírme de esos días en los que dediqué tantas horas de mi vida a hacer todo el trabajo, y al final de cuentas, mi saldo bancario terminaba casi siempre en rojo, ante la cantidad de gastos que implicaba trabajar con grandes exigencias y pocos recursos¨.

Qué retos se imponen al hacer televisión en Estados Unidos?

Llegué al sur de la Florida con la propuesta de trabajar como ancla de noticias para El Venezolano TV, Canal 81 de Comcast, ellos me han brindado la oportunidad de mantenerme activa en un medio tan competitivo, donde hay comunicadores de diferentes nacionalidades que desarrollan un trabajo de calidad en los medios locales.

Nuestro canal está dirigido a informar a los venezolanos que están dentro y fuera de nuestro país, así como a la comunidad cada vez mayor de hispanos residenciados en los Condados Miami Dade y Broward. Gracias a importantes alianzas estratégicas con servicios informativos, y a los beneficios que nos brinda la tecnología, hoy podemos informar a través de ¨El Venezolano en Directo¨ a toda la comunidad, lo que es noticia en Venezuela, Florida, Estados Unidos y el mundo.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com