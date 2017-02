Nicole Kidman dice que estuvo comprometida con el cantante Lenny Kravitz

Nicole Kidman reveló que alguna vez estuvo comprometida con Lenny Kravitz.

La actriz confirmó sus fallidos planes de matrimonio con el rockero en una entrevista reciente con la revista “The Edit” de Net-A-Porter en la que charló sobre su próxima serie con HBO “Big Little Lies”.

Kidman dijo que ya conocía a su compañera de reparto Zoe Kravitz porque alguna vez estuvo comprometida con su padre.

Kidman fue novia de Lenny Kravitz varios años después de su divorcio del actor Tom Cruise en 2001. Nunca contó sobre su compromiso, aunque sí habló de un matrimonio que no se logró en 2007 con un ex del que no reveló su identidad. Actualmente está casada con el músico country Keith Urban.

En la entrevista con “The Edit”, Kidman dijo que “todo queda en familia” cuando habló sobre trabajar con Zoe Kravitz y agregó que Lenny Kravitz es “un gran tipo”.

