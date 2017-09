Al menos 6 heridos en un tiroteo en una iglesia de Tennessee, Estados Unidos

Alrededor de siete personas resultaron heridas en un tiroteo registrado este domingo 24 de septiembre cerca de la ciudad de Nashville, Tennessee (EE UU.), informó el Departamento de Bomberos de la urbe en su cuenta de Twitter.

El atacante también resulto herido, que fue trasladado junto con sus víctimas al Centro Médico Vanderbilt.

El suceso se registró en la iglesia Burnette Chapel Church of Christ, ubicada en la localidad de Antioch.

La Policía de Nashville ha arrestado a un sospechoso relacionado con el tiroteo, según afirmaron las fuerzas de seguridad a Fox News.

En torno a las 11:15 (hora local), la Policía comenzó a recibir llamadas que alertaban de disparos efectuados en la citada iglesia.

MORE: Here’s a picture from the scene of this shooting at Burnette Chapel Church Of Christ. At least 6 people shot. @WKRN pic.twitter.com/sbzmEXKcN8

— Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) 24 de septiembre de 2017