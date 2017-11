China y Rusia boicotean reunión en la ONU sobre Venezuela

China, Rusia, Bolivia y Egipto boicotearon el lunes una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU en la que Estados Unidos aseguró que Venezuela es una amenaza para el mundo.

“La situación en Venezuela es más que una tragedia humana” y “plantea una amenaza directa a la paz y la seguridad internacional”, aseguró la embajadora estadounidense Nikki Haley en la reunión.

“Venezuela es un Estado narco cada vez más violento que amenaza la región, el hemisferio y el mundo”, afirmó.

Tras protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro que en abril dejaron más de 100 muertos, Venezuela atraviesa una severa crisis política, económica y social con una creciente escasez de medicinas y alimentos.

Al borde del default, el gobierno venezolano intenta renegociar con China, a quien adeuda unos 28.000 millones de dólares, y firmará esta semana un acuerdo que reestructura 3.000 millones de los 8.000 millones de deuda con Rusia.

La embajadora estadounidense en la ONU dijo que fue presionada por países latinoamericanos para no celebrar la reunión y no ocultó su decepción por la decisión de varios países que “cedieron a la presión venezolana” y no acudieron al encuentro.

“La meta no es denigrar a nadie. Esto no es para humillar a una región. Esto es solo para levantar a una región”, explicó.

Estuvieron ausentes de la reunión países claves del Consejo como Rusia y China, así como Bolivia y Egipto, entre otros.

“No creemos que el Consejo de Seguridad deba involucrarse en este tema en este momento, de ninguna manera”, dijo a periodistas el embajador ruso Vassily Nebenzia. Esto es “inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela”, estimó.

Venezuela denunció por su lado “un acto hostil de los Estados Unidos” que es “a todas luces un acto injerencista”, según declaró el embajador Rafael Ramírez.

“Venezuela no forma parte de la agenda del Consejo ya que no representa una amenaza a la paz ni a la seguridad”, indicó Ramírez a la prensa.

Para el embajador boliviano Sacha Llorenti, “lo que Estados Unidos está tratando de hacer es meter por la chimenea aquello que no ha podido meter por la puerta de frente” por dos razones: “sus ánimos de injerencia” y porque “Venezuela es el país que tiene más reservas de petróleo en el mundo”.

Estados Unidos ya había pedido al Consejo que se centre en Venezuela tras una reunión a puertas cerradas sobre la crisis en mayo pasado.

Hasta ahora, el Consejo sostiene que las organizaciones regionales son las más indicadas para intentar resolver el tema.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com