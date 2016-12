Santos ratifica disposición al diálogo para consolidar acuerdo de paz

El presidente Juan Manuel Santos ratificó el domingo su disposición a promover el diálogo para consolidar el acuerdo de paz que alcanzó con la guerrilla de las FARC que ha enfrentado duras críticas de parte de la oposición colombiana.

“El diálogo y la reconciliación nos guiarán siempre hacia la paz”, dijo Santos en su cuenta de Twitter en respuesta al comentario que realizó este domingo el papa Francisco en el mensaje navideño del urbi et orbi en el que pidió “concordia” para Colombia en su camino de diálogo.

El presidente agradeció al pontífice sus “sabias palabras” y bendiciones para Colombia.

Tras recibir en Oslo el premio Nobel de la Paz, Santos se reunió el 16 de diciembre en el Vaticano con el papa Francisco en un encuentro donde también participó el expresidente colombiano Alvaro Uribe, que encabezó una campaña contra el acuerdo del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que fue objetado en un referendo en octubre.

Luego del rechazo del acuerdo de paz, el mandatario colombiano introdujo varios cambios para aplacar a sus críticos e incluso se reunió con Uribe, el político más popular de Colombia, por primera vez en seis años. Sin embargo, no logró su apoyo cuando el acuerdo revisado fue ratificado este mes por el Congreso.

Uribe, que gobernó Colombia entre 2002-2010, expresó a la salida del encuentro que le dijo al papa que “siempre dijimos que si ganaba el ‘No’ no estábamos en contra de la paz sino en favor de que se modificaran los acuerdos y hubo unas modificaciones que aceptamos, pero hay unos temas que subsisten muy delicados que el gobierno no ha querido reformarlos”.

El ex mandatario derechista indicó que le pidió “apertura” a su predecesor. Por su parte, Santos señaló que estaba dispuesto a seguir dialogando y a “entrar a un acuerdo” sobre cómo se va a implementar el convenio de paz.

El papa, que ha tenido cuidado en evitar que parezca que ha tomado partido en el proceso de paz, se ha abstenido de viajar a Colombia hasta que se complete el proceso, pero Santos ha dicho que espera que el pontífice visite la nación a principios de 2017.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com