Trump a Kim Jong-un: No estarán alrededor por mucho tiempo más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente al mandatario norcoreano, Kim Jong-un, tras el discurso emitido en la ONU por el canciller Ri Yong Ho, quién acusó al norteamericano de ser “un trastornado mental que está repleto de megalomanía”.

La respuesta del jefe de la Casa Blanca no se hizo esperar y en su cuenta en Twitter, rechazó las declaraciones del diplomático.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won’t be around much longer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2017