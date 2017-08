Trump afirma que “no descarta la opción militar” en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no descarta la opción militar para resolver la crisis política en Venezuela.

El mandatario estadounidense explicó que Venezuela “no está lejos” de EE.UU. y reiteró que “una opción militar es definitivamente, algo que podríamos buscar” para ese país latinoamericano.

“Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo la militar”, dijo el presidente durante una conferencia de prensa donde trató el tema del conflicto con norcorea.

El presidente de los Estados Unidos aseguró también que “Venezuela es un desastre, un desastre muy peligroso”.

Trump hizo esa declaración en su club de golf de Bedminster,Nueva Jersey, tras reunirse con el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson; el asesor de seguridad nacional, H. R. McMaster; y la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.

Hace una semana después de que el gobierno de Estados Unidos catalogara al presidente Nicolás Maduro como “dictador”, por proponer en Venezuela una Asamblea Nacional Constituyente que gobierna el país de forma interina desde el pasado 4 de agosto.

El presidente Nicolás Maduro, reiteró ayer durante su presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente que el Gobierno desea “tener relaciones normales” y “públicas” de “cooperación” con Washington.

Asimismo, Maduro instó al canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, a que comience gestiones para lograr reunirse o hablar por teléfono con el inquilino de la Casa Blanca.

