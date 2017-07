Diosdado Cabello: “No nos van a asustar con la hora cero”

“Era una actividad absolutamente ilegal”. Así se refirió el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, sobre la consulta popular realizada este domingo por la Mesa de la Unidad Democrática.

En rueda prensa transmitida por Venezolana de Televisión, este lunes 17 de julio, Cabello deploró que la MUD llevara a cabo el proceso sin poner en marcha los pasos previstos para cualquier elección.

“Fue una actividad al margen de la ley, sin registro electoral, sin escrutinio por mesa, no hubo transmisión de nada”, apuntó, y denunció que “a las 4:00 de la tarde de este domingo las mesas dispuestas por este sector de la oposición lucían vacías y posteriormente circularon fotos y videos que mostraban la quema de los cuadernos con los registros de los participantes”.

“A nosotros no nos van a asustar con la ‘hora cero’; lo que trataron de hacer ayer (domingo) no tiene nada que ver con la Constitución, el plebiscito no aparece en ninguna parte y Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de la República”, ratificó.

