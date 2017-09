Elías Jaua: A los oficialistas no nos interesa viajar a los Estados Unidos

El ministro de educación Elías Jaua señaló la mañana de este lunes 25 de septiembre que las sanciones impuestas por Estados Unidos son “contra el pueblo” y no contra los funcionarios del Gobierno dado que ellos “no poseen visa y no les interesa viajar a la nación americana”.

Así lo manifestó durante una presentación edicativa en el estado Miranda a través de Venezolana de Televisión: “Las sanciones que EEUU impuso contra Venezuela, no es contra nosotros, el contra el pueblo porque nosotros no tenemos visa, a nosotros no nos ha innteresado nunca, en lo personal. Respeto a los EEUU pero no tengo ningún interés en ir a los Estados Unidos de Norteamérica”.

Respecto a los maestros que aún no han cobrado sus prestaciones, señaló que “cuando amanezca el primero de enero no habrá un maestro que lo haya solicitado y que no tenga sus prestaciones canceladas”.

“Lo que quiero decir es que Héctor Rodríguez se va a comprometer con la educación estadal, y lo va a hacer con la educación municipal. Estamos en un proceso electoral democrático, porque se quiere imponer en el mundo la matriz de que en Venezuela hay una dictadura. Entre ellos el candidato de Primero Justicia en este estado”, agregó.

“Yo no creo que el candidato de PJ exprese a toda la opsición. El candidato de Julio Borges es el responsable de las agresiones que todos los días, el imperialismo norteamericano toma accionescontra el pueblo venezolano”, dijo.

Vía NAD/www.diariorepublica.com