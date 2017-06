Empresa estatal rusa proveerá 300 mil toneladas de trigo a Venezuela

United Grain Company suministrará 300.000 toneladas de trigo a Venezuela en la campaña 2017/18, que comenzará el 1 de julio, informó el martes la compañía rusa de granos en un comunicado. En los últimos años, los venezolanos han tenido que hacer filas para comprar pan o comer algo diferente por el alto costo.

El acuerdo de suministro se consiguió durante una llamada telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par venezolano, Nicolás Maduro, el 18 de mayo, agregó la empresa.

Rusia, uno de los mayores exportadores de trigo del mundo, recogió una cosecha récord del grano en 2016 y tiene enormes reservas antes del comienzo de la nueva temporada. Las perspectivas para este año también son buenas.

El acuerdo fue firmado entre una filial de United Grain Company y la corporación comercial de Venezuela CORPOVEX el 19 de junio, sostuvo la empresa rusa, que agregó que se espera que el primer envío llegue a Venezuela en agosto.

United Grain Company, que no reveló el tamaño de la carga, dijo a Reuters que el suministro no es ayuda humanitaria, sino un acuerdo comercial con Venezuela.

El comunicado no reveló cómo se haría el pago. Alrededor del 80 por ciento de las panaderías de Venezuela dicen que no tienen existencias de trigo, que no se cultiva en cantidades significativas en el país de clima tropical.

Las panaderías argumentan que los controles del gobierno les impiden elevar el precio para compensar el aumento del costo de la harina.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com