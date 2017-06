Esposo de la Fiscal Díaz: “Constituyente no se ajusta a normas de la Constitución”

De plano rechaza los calificativos de “guionista” y “traidor” que le han indilgado tras las últimas declaraciones de su esposa, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. El diputado del Psuv por el estado Lara, Germán Ferrer, solo señala que la acompaña en sus preocupaciones y criterios, pero asegura defender a capa y espada la no intromisión en las responsabilidades de los dos funcionarios.

Desde el 2010, el nativo de Carora ocupa un curul en la Asamblea Nacional, durante el primer y el actual período en calidad de diputado titular. En conversación telefónica rechaza los ataques que tanto su pareja como él están recibiendo por mostrar su disidencia de criterios en cuanto a las últimas actuaciones del Ejecutivo nacional.

“Creo que esos son argumentos que se esgrimen de personas que tienen poco talante democrático, que no permiten la diversidad de opiniones. Están de alguna manera sujetos a líneas radicales políticas y, en estos momentos, Venezuela requiere más bien de personas que tengan criterios que vayan en función de salidas. En definitiva a nuestro criterio, y el mío en particular, la convocatoria a una Constituyente no está ajustada a las normas que establece la Constitución, colinda con el artículo 5 y pienso que se mal interpretaron los artículos 347 y 348, que tratan sobre la iniciativa y la convocatoria”.

En este sentido, el parlamentario formado en la guerrilla de los años sesenta y setenta ve con preocupación el actual llamado a la instalación de una ANC. Las condiciones y la poca claridad en las bases comiciales le generan suspicacia; al mismo tiempo, defiende la necesaria contribución a la paz del país y no cree que esta iniciativa tenga mucho que aportar en este fin.

“No puedes tener al país en un limbo y no saber qué tiempo tendrá ese instrumento en funcionamiento y acción. No está establecido qué es lo que se propone la ANC, y al momento de nombrar a los constituyentistas —que asumirán una nueva redacción— son capaces de hacer cualquier cosa, sin un reglamento que explique cuáles serán los alcances y los límites de la Asamblea”, explica Ferrer, quien en la década del 70 estuvo preso casi cinco años en el Cuartel San Carlos por su vinculación con la guerrilla. Anteriormente, conoció la cárcel en tres oportunidades más por sus mismas convicciones.

Al ser consultado sobre si el presidente Nicolás Maduro está rompiendo con el legado del presidente Chávez, el parlamentario solo se limitó a decir: “Para mí el mayor legado del Comandante era su Constitución. Él mismo dijo que para cambiarle una coma habría que consultarle al pueblo. Ahorita eso no se está haciendo, deberíamos aproximarnos a lo que establece la Constitución”.

Durante la última semana el diputado ha tomado mayor notoriedad a través de su esposa, la fiscal general. No era común verlo por los predios del Ministerio Público, pero desde la declaración sobre el “rompimiento del hilo constitucional” del 31 de marzo, acompaña a la garante de la vindicta pública en sus actos. El apoyo es evidente, además que rechaza contundentemente los ataques perpetrados en su contra.

“Se han hecho algunos ataques, algunos desmedidos, sobretodo a la doctora, por parte de operadores políticos y comunicacionales que dejan mucho que desear. Barbaridades que ha planteado y dicho manifiestan un gran temor al debate, a abrirse a la gente. En definitiva, queremos una democracia de plenos derechos, estar en condiciones de expresar libremente lo que queramos, para algunas personas intemperantes esta no es su norma, sino el atropello y la descalificación, y eso dice mucho de lo poca altura que tienen desde el punto de vista de su conducta política, queremos que haya paz”.

Asegura que estos mismos promotores no serán capaces de estar al frente al momento que el conflicto escale a otras instancias, calificándolos de “cobardes”.

“Esos discursos violentos, guerreristas, groseros conducen al enfrentamiento. ¿Acaso hay intereses en que nos enfrentamos?, ¿a quién favorece el enfrenamiento?, hay que buscar la paz”, indica el diputado del Psuv, considerado por sus contrarios políticos, que hacen vida dentro de la Asamblea Nacional, como “un caballero, un señor, muy disciplinado”.

