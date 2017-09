Estiman participación del 60% en elecciones regionales

Una alta participación se prevé en las elecciones de gobernadores del próximo 15 de octubre. Según estudios realizados por Datanálisis el porcentaje que dice estar dispuesto a votar ronda el 60%, unos 10.856.439 venezolanos inscritos en el Registro Electoral, cifra alta para unas regionales.

Generalmente, estos comicios no resultan tan atractivos para el electorado en un país que es presidencialista.

Históricamente, a la cita para elegir autoridades regionales asiste 50% y el 55% del padrón electoral nacional, con algunas variaciones por estados.

En el último proceso de diciembre de 2012 se registró una participación del 53,94% a nivel nacional. En la mega elección del año 2000, el 56,45% acudió a las urnas. Cuatro años después, en 2004, la cifra bajó cerca de dos puntos, ubicándose en 54,27%.

El pico de asistencia se observó en las elecciones de noviembre de 2008 con un 65%, cifra récord para este tipo de proceso.

En esta oportunidad, José Antonio Gil Yépez, director de Datanálisis, señaló que las encuestas reflejan un 60% de electores dispuestos a votar, lo que atribuye a que “hay un gran hastío o agotamiento en la relación de la población con el Gobierno nacional y quisieran ver cambios de gobierno por parte de los que no se identifican con él. De parte del chavismo piensan que si no votan pueden ser removidos de sus puestos y se han visto activados a ir a votar”.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) tradicionalmente ha movido a sus afectos y siempre ha mostrado disposición al voto; la desmotivación ha estado del lado de la oposición, cuyos simpatizantes se desanimaron luego de que el chavismo realizara la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el 30 de julio pasado, en la que la MUD no participó, y tras cuatro meses de protestas en los que la dirigencia afirmó que las acciones de calle eran la vía para salir del Gobierno, lo que no generó resultados.

Ahora, la MUD encamina de nuevo a su electorado a una elección y ha tenido que cambiar su discurso. Pero a decir de Gil Yépez, el mensaje opositor de que si no acuden a las elecciones el chavismo se alzará con todas las plazas ha calado y ha vuelto a incentivar a su gente.

“Quienes piensan que la calle es la única vía es una minoría radical y como radicales siempre son minoría. Es absurdo no ir y regalarle las gobernaciones al chavismo”, opinó Gil Yépez.

Mientras que José Villa, investigador electoral y profesor de LUZ, maneja un porcentaje alrededor del 50% de participación para el 15-O, y aseguró que se debe a desmotivaciones en cada uno de los dos sectores polarizados del país.

“El chavista no ve en su candidato ninguna solución a sus problemas y prefieren no ir a votar que hacerlo por el contrario; y hay un sector de la oposición que se ve presionado por las elecciones, dicen que no se debió ir a ese proceso”, señaló Villa.

El porcentaje de participación en primarias, que en el Zulia rondó el 12%, es un buen número para la MUD en ese tipo de consulta, agregó Villa. Es decir, que existe una disposición del electorado opositor a asistir en octubre.

“El voto espontáneo, el voto emocional, que tú no tienes que moverlo, sigue estando del lado de la oposición. El chavismo convencido de votar y que se moviliza a como dé lugar es el que está desempeñando cargos públicos, pero el que no está comprometido prefiere abstenerse al no estar convencido del candidato”, dijo el profesor de LUZ.

De acuerdo con Villa, un escenario optimista sería de 55% y un escenario pesimista sería de un 45% de votantes que acudirán a los centros de votación.

El padrón electoral usado por el CNE en estos comicios es de 18.094.065 personas habilitadas para votar, de las cuales 17.898.004 son venezolanos y 196.061 extranjeros residentes.

Otro estudio de opinión realizado por la Fundación Zulia Productivo reflejó que el 60% del sector opositor manifiesta que irá a votar. “Sin importar quien quedara ganador el 10 de septiembre en las primarias el 60% de zulianos señaló que votaría en octubre”, señaló Jesús Castillo Molleda, directivo de la fundación y profesor de ciencias políticas de la URU.

Pese a las cifras, Castillo añadió que le corresponde a la Mesa de la Unidad en el Zulia dedicarse a motivar a los electores porque mientras mayor abstención ésta beneficia al candidato oficialista. “La gente está descontenta con el Gobierno pero igualmente la oposición necesita un voto movilizado y un voto espontáneo”.

Los dos bandos políticos vuelven a polarizar la elección y tendrán que dar lo mejor de sí para mover el voto a menos de un mes de los comicios.

