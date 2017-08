Francisco Torrealba: Aquí vota quien quiera, nadie fue obligado a votar en la Constituyente

“La principal tarea que tiene la Constituyente es la paz (…) nuestro papel es reconciliación”, afirmó este martes 1 de agosto Francisco Torrealba, electo asambleísta de la Constituyente y diputado por el Gran Polo Patriótico del Parlamento electo en diciembre de 2015.

“La instalación que va a ocurrir en las próximas horas de la Asamblea Nacional Constituyente no disuelve per se el resto de los otros poderes, aunque ellos (la Asamblea Nacional) han decidido no dejarla funcionar desde que entraron en desacato contumaz en el que se mantiene hasta ahora, pero eso es problema de ellos”, sostuvo consultado en el programa Primera Página transmitido por Globovisión.

“Ellos esa mayoría la usaron de la manera más torpe posible para autodestruirse, que fue lo que ocurrió en esa Asamblea, yo también fue electo diputado de esa Asamblea y me dio mucha pena ver como ellos acabaron en menos de un año con un poder que es la Asamblea Nacional, ahora sin duda igual que todos los temas que sea necesario revisar, va a pasar a consideración de la Asamblea Nacional Constituyente”, expresó.

Sobre las elecciones a la ANC el domingo 30 de julio dijo: “Estoy seguro que hubieran sido más de 10 millones de votos si no ponen barricadas”.

Pulsado sobre las denuncias de empleados públicos, quienes manifestaron que fueron obligados a votar, Torrealba negó que algún trabajador fuera obligado a votar.

“Nos gustaría conocer las denuncias en términos concretos, porque no hubo presión para ir a votar (…) Con la misma vehemencia que nos oponemos a que se les impida el derecho al voto a los trabajadores, nos oponemos a que se les obligue a votar, aquí vota con libertad el que quiera votar, y en este caso fueron a votar libremente más de 8 millones de venezolanos”, afirmó.

“En Venezuela participar en una elección es un derecho libre y soberano. En nuestro país vota quien quiere (…) Históricamente la abstención ha existido, no es un fenómeno del domingo pasado para acá (…) Le pusieron cadena a algunos edificios para encerrar a la gente, son actos criminales”, aseguró al afirmar que impedir el desplazamiento y amenazar a la gente limitó la votación de al menos tres millones de personas.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com