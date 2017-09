García Plaza: Renuncié a mi cargo porque querían modificar sistema de entrega de alimentos

El general retirado Hebert García Plaza explicó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que renunció a su cargo como ministro de alimentación fue porque “querían modificar el sistema de entrega de alimentos”.

“Uno de los motivos por los cuales presenté la renuncia al vicepresidente de ese entonces, Jorge Arreaza, fue porque se inició dentro del Ministerio de Alimentación un plan para la distribución de alimentación por parroquias políticamente priorizadas. Como no estuve de acuerdo, los diputados del gobierno habían denunciado que yo mandé a detener los mercados a cielo abierto. En agosto de 2015 entregué mi cargo y para diciembre, tres ministros me advirtieron que saliera del país, porque Maduro iba a abrir un proceso en mi contra”, detalló García Plaza durante la sesión del organismo..

Explicó que “el presidente me informaba que había recibido denuncias de los diputados de la AN(de mayoría oficialista en ese entonces) donde yo había eliminado los mercados populares o mercado a cielo abierto, yo le dije que eso no era cierto, pero que necesariamente había que cubrir los inventarios de las estructuras físicas creadas por la Misión Alimentación durante el gobierno del presidente Chávez para atender a las personas que de acuerdo la misión estaban clasificadas en pobreza extrema y pobreza. El presidente dijo claramente que estaba de acuerdo pero que tenía que ser flexible en la posibilidad de cumplir ambas misiones”.

También destacó que “ellos(gobierno) pueden recibir información, ellos le llaman cooperante pero son fuentes u órganos de búsqueda que suministran información que ellos pueden procesar y en base a eso por una clasificación que no la conozco determinar la realización de operaciones policiales en sectores particulares como el caso especifico de los Verdes donde fueron allanados una serie de apartamentos sin ningún tipo de orden judicial”.

Resaltó que no se sometería ante ningún tribunal venezolano, debido a que todas las acciones del Poder Judicial pasaban antes por la aprobación de la primera dama venezolana. “El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, es amigo personal de la señora Cilia Flores. No me cabe la menor duda de que ninguna sentencia sale sin el visto bueno de ella”, explicó.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com