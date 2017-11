Ivss: Este 15N se realizó el depósito de los aguinaldos a pensionados

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), informó la mañana de este miércoles 15 de noviembre que fue realizado el depósito de dos meses de aguinaldos para todos los pensionados.

“Hoy #15Nov se realizó el depósito de los Aguinaldos del año 2017 para todos nuestros pensionados de la Patria ¡Corre la Voz! #ConTuTarjeta puedes ganar tiempo, movilidad y eficiencia sin necesidad de ir al banco”, publicaron en su cuenta en Twitter, @ivssoficial.

La tercera edad “amaneció” por segundo día consecutivo en las afueras de las oficinas bancarias para poder retirar su pensión completa.

La falta de efectivo y fallas en el sistema siguen siendo obstáculos para ello, según les dicen gerentes bancarios.

Los abuelitos denunciaron, este martes, desde el Bicentenario de la avenida La Limpia, que “trajeron las remesas, las vimos llegar y dicen que no hay efectivo”, explicó Antonio Verbel.

Entre malos tratos y calor, siguieron aferrados a la espera de los 284.011 bolívares, la pensión correspondiente al mes, depositados el lunes.

Fani Martínez, de 56 años de edad, denunció que su esposo, Oscar Arias, no recibió la información adecuada en una entidad bancaria de La Curva de Molina.

“Los pensionados pasan hasta más de seis largas horas en las colas sin recibir información de parte de los directivos sobre si habrá efectivo o no”.

Martínez dijo que en el transcurso del lunes y el martes “no han dado respuesta ante la no posibilidad del cobro de las pensiones”.

Similar queja se escuchó en algunas entidades bancarias ubicadas en las inmediciones de Delicias Norte. Los pensionados denunciaron que ayer las instituciones ya no contaban con suficiente efectivo para cancelar.

“El lunes vine y me dijeron que ya no había plata. Vengo hoy (ayer) y me salen con el mismo cuento. Son dos días perdidos y gastando pasaje para llegar a mi casa con las manos vacías”, señaló Alberto Rosales, de 88 años.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com