Luisa Ortega Díaz solicitó a la AN ratificar al vicefiscal Rafael González

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, acudió este lunes 3 de julio, a la sesión de la Asamblea Nacional, reunión donde se debate la designación del Vicefiscal Rafael González.

“He acudido a la Asamblea porque la ley orgánica del Ministerio Público señala que dentro de las atribuciones de la fiscal general, como es normal, el jefe decide qué funcionarios tiene, pero hay una particularidad con el vicefiscal general y es que dice el artículo 25 ‘son deberes y atribuciones del la fiscal designar al vicefiscal (…) solicito que ratifiquen la designación del vicefiscal general de la república Rafael González”, indicó la fiscal en la sesión de la AN.

Sobre la acción de control fiscal que realiza la Contraloría General de la República indicó que “hoy el ministerio público fue sorprendido con la presencia de funcionarios de la contraloría. El ministerio público está abierto a que hagan cuantas auditorías quieran, estamos abiertos a que nos hagan evaluaciones, pero tiene que ser apegados a la constitución no como lo hicieron hoy tipo OLP (…) esos atropellos, esas guarimbas de ir a todas las sedes del MP a pretender entrar de esa manera y que una vez que estaban adentro no querían desalojar el espacio, eso no contribuye a la paz ni fortalece la democracia, eso fractura la democracia”.

Ortega Díaz indicó que “las instituciones deben estar al servicio del Estado y no de parcialidad alguna por ello, tanto la Asamblea Nacional como el Ministerio Público estamos legitimados. El fin último del Estado debe ser procurar la paz y el estado de derecho,no puede provocar crisis para violar DDHH. Espero que mi presencia aquí sirva para acabar con los conflictos institucionales y para reconstruir el país”.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró el pasado martes 27 de junio nula la designación del vicefiscal General de la República, Rafael González Arias, quien fue designado el pasado 17 de junio por la fiscal General, Luisa Ortega Díaz.

“En consecuencia, son nulos de nulidad absoluta y no tienen por tanto efectos jurídicos, los actos y actuaciones realizadas por el prenombrado ciudadano, en las cuales haya fungido como vicefiscal general de la República”, expresa la sentencia publicada en el portal web del Máximo Tribunal.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com