Omar Prieto sobre caso Banesco: Fuimos al TSJ a reclamar un dinero que se le debía a San Francisco

El alcalde del municipio San Francisco, Omar Prieto, ofreció este martes una rueda de prensa en la que aclaró que el dinero en dólares que la entidad financiera Banesco tiene que cancelarle a la Alcaldía, por decisión del TSJ, son recursos del municipio.

“Se fue al TSJ a reclamar un dinero que era de San Francisco y nosotros tenemos la responsabilidad de defender los intereses de los ciudadanos, y no vamos a descansar en nuestra lucha por una mejor calidad de vida para nuestros abuelos, nuestros padres, hijos y jóvenes. Es una buena noticia que Banesco diga que va a cancelar el recurso. Tuvimos casi ocho años con éste proceso”, manifestó el alcalde quien reconoció que durante el juicio fue objeto de presiones por sectores económicos poderosos del país.

“Con estos 7 millones 700 mil dólares vamos a adquirir camiones recolectores de desechos, ambulancias, unidades de patrullas, motos, y equipos de bomberos que necesitamos repotenciar y otros que vamos a adquirir”, informó.

Por su parte, el economista Rodrigo Cabezas explicó que el TSJ ratificó que la demanda que hizo la Alcaldía con relación a un fideicomiso que se había abierto para la compra de equipos de aseo urbano “y que se había ordenado no hacerlo al banco Banesco, éste ejecutó de manera ilegal ese fideicomiso, que estaba en dólares, y el TSJ ordena no pagarle al municipio éstos recursos, ordena reintegrarle al municipio los recursos que eran del municipio, y por tanto son recursos de la nación”.

Aclaró Cabezas que la acción no fue contra un banco y que no tiene el Gobierno ningún interés en que ningún banco en el país sea afectado en su funcionamiento, en sus servicios. “No se trata de una campaña de rumores para una corrida bancaria”.

Cabezas detalló que cuando se abrió el fideicomiso para poder importar los equipos de aseo se abrió en dólares de la República. “Cadivi colocó en el fideicomiso los dólares correspondientes para pagar esos equipos, en ese momento el monto fue cercano a los 3 millones de dólares”.

“Banesco pagó indebidamente porque lo que se había colocado en el Puerto de Maracaibo era chatarra, y el dueño del fideicomiso, que es la Alcaldía, ordenó no pagar, y cuando el banco paga y ejecuta los recursos no pagó en bolívares sino en dólares, causándole a la República un daño, porque quien tenía que ordenar si se pagaba o no es la Alcaldía, y el pago de hizo en dólares, el fideicomiso era en dólares”, detalló Cabezas.

Reiteró que “Banesco no está pagando nada a San Francisco, está transfiriéndole unos recursos que nunca han debido pagarse a una empresa que había cometido un fraude, no trayendo camiones para el aseo sino chatarra”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com